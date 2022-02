Γιατί η Μαριούπολη γίνεται ξαφνικά θέατρο ενός πολέμου με λέξεις και κυβερνοεπιθέσεις

via Associated Press

Mία γυναίκα στοχεύει κρατώντας αυτόματο όπλο στη διάρκεια βασικής εκπαίδευσης για πολίες που οργανώνουν οι Ειδικές Δυνάμεις της Αζοφικής , της Ουκρανικής Πολιτοφυλακής. στην περιφέρεια του Ντόνετσκ στη Μαριούπολη. 13 Φεβρουαρίου 2022. . (AP Photo/Vadim Ghirda)