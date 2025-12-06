Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ από τις αντιπροσωπείες στη Φλόριντα, ανέφερε ο ίδιος και τονίζει ότι η χώρα του «θέλει πραγματική ειρήνη».



Σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος της Ουκρανίας γράφει ότι είχε μια «μακρά και ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τους Ουκρανούς διπλωμάτες που διεξάγουν τις συνομιλίες.



Τονίζει ακόμη, σε μια ενδιαφέρουσα αποστροφή, ότι θα περιμένει και την κατ’ιδίαν ενημέρωση από τους Ουκρανούς απεσταλμένους γιατί «δεν μπορούν να συζητηθούν όλα μέσω τηλεφώνου».



Η συζήτηση κάλυψε πολλά θέματα και «βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής». Τέθηκε ακόμη και ο κίνδυνος η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν».



Καταλήγει ευχαριστώντας τον Τραμπ «για την εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».



I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



December 6, 2025

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι γράφει:



«Μόλις είχα μια μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική συνομιλία με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ μαζί με τον Αντρίι Χνατόφ και τον [γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας] Ρουστέμ Ουμέροφ.



Είμαι ευγνώμων για την πολύ εστιασμένη και εποικοδομητική συζήτηση.



Καλύψαμε πολλά θέματα και εξετάσαμε βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, καθώς και τον κίνδυνο η Ρωσία να αθετήσει τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.



Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τη μορφή των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.



Περιμένω τώρα τον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον Στρατηγό Χνατόφ με μια λεπτομερή προσωπική αναφορά. Δεν μπορούν να συζητηθούν όλα μέσω τηλεφώνου, οπότε πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις ομάδες μας για ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα – κάθε κρίσιμο μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανασυγκρότηση. Σας ευχαριστώ!».