Γιατί η συζήτηση για τη φορολογική πολιτική αντιμετωπίζεται ως ταμπού

3 Η λογική αυτή των trickle-down economics έχει κατανοηθεί εδώ και δεκαετίες ότι απέχει πόρω από την πραγματικότητα. Δες π.χ. Hope D. and Limberg J. (2020) The economic consequences of major tax cuts for the rich. International Inequalities Institute Working Papers (55). LSE, London, UK. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 18 χώρες του ΟΟΣΑ των τελευταίων 50 χρόνων διαπιστώνουν ότι οι μειώσεις των φόρων στους πλούσιους δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία απλά οδηγούν σε υψηλότερη εισοδηματική ανισότητα.