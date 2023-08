Γιατί τα παιδιά τρελαίνονται να «κακοποιούν» τις Βarbie

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

ROBYN BECK via Getty Images

ROBYN BECK via Getty Images

ullstein bild via Getty Images

ullstein bild via Getty Images

Γιατί τα παιδιά κακομεταχειρίζονται τις Barbie



Με βάση το βιβλίο του The Uses of Enchantment, ο παιδοψυχολόγος Μπρούνο Μπετελχάιμ θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν σύμβολα και αφηγήσεις, οι οποίες συχνά είναι σκοτεινές, βίαιες και σεξουαλικές, ως έναν τρόπο να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους για ιδέες και γεγονότα που δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως. Αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι και ο λόγος που αγαπούν τα παραμύθια γεμάτα σκοτεινές μορφές και τείνουν να βρίσκουν τα εκδικητικά στοιχεία της ιστορίας περισσότερο ευχάριστα παρά τρομακτικά.