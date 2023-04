Ζωρζ Λεμαίτρ: Ο ιερέας που απέδειξε ότι ο Αϊνστάιν έκανε λάθος

via Associated Press

«Μερικές φορές ένας μόνο παράγοντας μπορεί να αλλάξει την πορεία κάποιου στη ζωή. Στην περίπτωσή μου, ήταν τα εργαστήρια ανόργανης χημείας που με έπεισαν να αλλάξω τις σπουδές μου από τη χημική μηχανική στη φυσική», αναφέρει ο Μαρσέλο Γκλέλστερ στο Big Think .

Όταν ο Λεμαίτρ άκουσε τις προσπάθειές τους, υπενθύμισε στον πρώην καθηγητή του ότι είχε λύσει το πρόβλημα το 1927. Ο Έντινγκτον διάβασε τελικά την εργασία του Λεμαίτρ και κατάφερε να δημοσιεύσει μια μετάφραση στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Η αρχική εργασία δημοσιεύθηκε σε συντομευμένη αγγλική μετάφραση το 1931, μαζί με μία συνέχεια όπου ο Λεμαίτρ απαντά στο σχόλιο του Έντινγκτον. Ο Λεμαίτρ προσκλήθηκε τότε στο Λονδίνο για να συμμετάσχει σε συνάντηση που διοργάνωσε η «Βρετανική Ένωση για την Επιστημονική Πρόοδο» (British Association for the Advancement of Science) πάνω στη σχέση ανάμεσα στο φυσικό Σύμπαν και το πνεύμα.