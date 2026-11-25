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Στις 25 Νοεμβρίου 1973, μόλις οκτώ ημέρες μετά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Ελλάδα ξυπνούσε με μία νέα δικτατορία. Όχι επειδή είχε αποκατασταθεί η Δημοκρατία, αλλά επειδή οι ίδιοι οι πραξικοπηματίες είχαν στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου.

Ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης ανέτρεψε τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που είχε ηγηθεί του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967.

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Ήταν ένα πραξικόπημα μέσα στο πραξικόπημα.

Ο ένας δικτάτορας αποκεφάλισε πολιτικά τον άλλον. Και οι δύο, με τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, είχαν ήδη αποκεφαλίσει τη Δημοκρατία στην Ελλάδα.

Το χειρότερο, όμως, βρισκόταν ακόμη μπροστά.

Η νέα χούντα, που παρουσιάστηκε ως περισσότερο σκληροπυρηνική και αδιάλλακτη, θα οδηγούσε λίγους μήνες αργότερα στο πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και θα άνοιγε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Το Πολυτεχνείο και το τέλος του Παπαδόπουλου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 αποτέλεσε κορυφαία πράξη αντίστασης απέναντι στη δικτατορία.

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Η βίαιη καταστολή της, με την επέμβαση στρατιωτικών δυνάμεων, τους νεκρούς και τους τραυματίες, κατέδειξε ότι το καθεστώς εξακολουθούσε να στηρίζεται στη βία.

Ο Παπαδόπουλος είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει μια ελεγχόμενη διαδικασία πολιτικής φιλελευθεροποίησης, με τον Σπύρο Μαρκεζίνη να αναλαμβάνει πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 1973.

Το σχέδιο προέβλεπε τη διεξαγωγή εκλογών, χωρίς όμως να έχουν αποκατασταθεί οι βασικές δημοκρατικές ελευθερίες και χωρίς να έχει αποσυρθεί ο στρατός από την πολιτική εξουσία.

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Για τον Ιωαννίδη και τους σκληροπυρηνικούς αξιωματικούς που τον υποστήριζαν, ακόμη και αυτή η περιορισμένη απόπειρα πολιτικού ανοίγματος θεωρήθηκε απαράδεκτη.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου επιτάχυνε τις εξελίξεις και πρόσφερε το πρόσχημα για την εσωτερική ανατροπή του καθεστώτος.

25 Νοεμβρίου: Ο Ιωαννίδης καταλαμβάνει την εξουσία

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Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Νοεμβρίου 1973, στρατιωτικές μονάδες πιστές στον Ιωαννίδη κινητοποιήθηκαν στην Αθήνα.

Ο Παπαδόπουλος συνελήφθη και τέθηκε υπό περιορισμό στην κατοικία του στο Λαγονήσι.

Η κυβέρνηση Μαρκεζίνη ανατράπηκε και το εγχείρημα της ελεγχόμενης πολιτικής μετάβασης τερματίστηκε.

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Στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης, ενώ πρωθυπουργός ανέλαβε ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος.

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Ωστόσο, η πραγματική εξουσία δεν βρισκόταν ούτε στο Προεδρικό Μέγαρο ούτε στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Βρισκόταν στα χέρια του Ιωαννίδη.

Ο επικεφαλής της ΕΣΑ προτίμησε να κυβερνά από το παρασκήνιο, ελέγχοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον κρατικό μηχανισμό.

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Ήταν ο αόρατος δικτάτορας.

Ο άνθρωπος της ΕΣΑ και το καθεστώς του φόβου

Ο Δημήτριος Ιωαννίδης είχε συνδέσει το όνομά του με την Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία, την περιβόητη ΕΣΑ.

Στα κρατητήρια και στα ανακριτικά της κέντρα είχαν βασανιστεί πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος, φοιτητές, στρατιωτικοί και πολίτες που αντιστέκονταν στη δικτατορία.

Η νέα ηγεσία δεν επιχείρησε καμία ουσιαστική δημοκρατική μεταρρύθμιση.

Αντιθέτως, ενίσχυσε τον αυταρχισμό, την καταστολή και τον έλεγχο της πολιτικής ζωής.

Ο Ιωαννίδης θεωρούσε ότι ο Παπαδόπουλος είχε εγκαταλείψει τις αρχές της 21ης Απριλίου και ότι το καθεστώς χρειαζόταν επιστροφή στη σκληρή στρατιωτική διακυβέρνηση.

Η Ελλάδα, αντί να πλησιάσει στη Δημοκρατία, βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στη δικτατορία.

Κύπρος: Το μοιραίο επόμενο βήμα

Η πιο καταστροφική συνέπεια της διακυβέρνησης Ιωαννίδη θα εκδηλωνόταν στην Κύπρο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρισκόταν ήδη σε σύγκρουση με κύκλους της ελληνικής δικτατορίας, οι οποίοι επιδίωκαν τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων στο νησί.

Ο Ιωαννίδης επέλεξε την ανοιχτή ανατροπή του.

Στις 15 Ιουλίου 1974, μονάδες της κυπριακής Εθνικής Φρουράς, υπό την καθοδήγηση Ελλήνων αξιωματικών, πραγματοποίησαν πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου.

Το Προεδρικό Μέγαρο βομβαρδίστηκε, ο Μακάριος διέφυγε και στην εξουσία τοποθετήθηκε ο Νίκος Σαμψών.

Ήταν μία εγκληματική πολιτική και στρατηγική επιλογή, που υπονόμευσε την ανεξαρτησία και τη συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

20 Ιουλίου 1974: Ο Αττίλας και η εθνική καταστροφή

Πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα, στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο.

Η Άγκυρα επικαλέστηκε τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960 για να δικαιολογήσει την επέμβαση.

Η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση, γνωστή ως «Αττίλας», προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς, αγνοουμένους, μαζικό εκτοπισμό πληθυσμών και τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή.

Τον Αύγουστο ακολούθησε η δεύτερη φάση της εισβολής, με την Τουρκία να καταλαμβάνει περίπου το 37% του κυπριακού εδάφους.

Η κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το πραξικόπημα της χούντας δεν δικαιολογεί τη στρατιωτική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Υπήρξε, όμως, η μοιραία ενέργεια που δημιούργησε τις συνθήκες τις οποίες εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία.

Η κατάρρευση της δικτατορίας και η επιστροφή Καραμανλή

Η κυπριακή τραγωδία αποκάλυψε την πολιτική και στρατιωτική ανεπάρκεια του καθεστώτος Ιωαννίδη.

Μπροστά στον κίνδυνο γενικευμένου ελληνοτουρκικού πολέμου, η δικτατορία κατέρρευσε.

Στις 23 Ιουλίου 1974 άρχισαν οι διαδικασίες παράδοσης της εξουσίας σε πολιτική κυβέρνηση.

Τις πρώτες ώρες της 24ης Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε από το Παρίσι και ορκίστηκε πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Μεταπολίτευση.

Επτά χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας είχαν τελειώσει.

Όμως το τίμημα για την Κύπρο ήταν ήδη βαρύ και, δυστυχώς, διαρκές.

Δύο δικτάτορες, μία Δημοκρατία και μία εθνική πληγή

Ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης υπήρξαν δύο διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου αυταρχικού καθεστώτος.

Ο πρώτος κατέλυσε, μαζί με τους υπόλοιπους πραξικοπηματίες, τη Δημοκρατία στις 21 Απριλίου 1967 και επιχείρησε αργότερα να ελέγξει ο ίδιος τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης.

Ο δεύτερος τον ανέτρεψε, εγκαθίδρυσε μία ακόμη σκληρότερη δικτατορία και συνέδεσε το όνομά του με την καταστροφική επέμβαση στην Κύπρο.

Η ανατροπή του Παπαδόπουλου δεν υπήρξε νίκη της Δημοκρατίας. Ήταν μία εσωτερική σύγκρουση εξουσίας ανάμεσα στους ανθρώπους που την είχαν καταργήσει.

Και η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν πρέπει να συγχέεται με το πραξικόπημα Ιωαννίδη. Το Πολυτεχνείο ήταν αγώνας για ελευθερία. Το πραξικόπημα ήταν αγώνας για τη διατήρηση της δικτατορικής εξουσίας.

Πενήντα τρία χρόνια μετά την 25η Νοεμβρίου 1973, το ιστορικό συμπέρασμα παραμένει αμείλικτο.

Ο ένας δικτάτορας ανέτρεψε τον άλλον.

Κανένας τους δεν υπηρέτησε τη Δημοκρατία.

Και η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, πλήρωσαν ένα τίμημα που εξακολουθεί να βαραίνει την Ιστορία.

Πηγές τεκμηρίωσης: Βουλή των Ελλήνων, ιστορικές μελέτες για τη δικτατορία και το Κυπριακό, αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών (Foreign Relations of the United States).