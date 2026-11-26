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Το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου 2008, η Βομβάη, η οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας και μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου, βυθίστηκε στον τρόμο.

Δέκα βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες εξαπέλυσαν σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Στόχοι τους ήταν πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι, ξενοδοχεία πολυτελείας, ένα εστιατόριο και ένα εβραϊκό κέντρο.

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Οι επιθέσεις διήρκεσαν σχεδόν 60 ώρες. Όταν ολοκληρώθηκαν, 166 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, χωρίς να υπολογίζονται οι εννέα δράστες που σκοτώθηκαν, ενώ εκατοντάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί.

Οι εικόνες από το φλεγόμενο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace μεταδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 26η Νοεμβρίου 2008 έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα που μια ολόκληρη πόλη βρέθηκε όμηρος της τρομοκρατίας.

Οι δέκα τρομοκράτες που έφτασαν από τη θάλασσα

Σύμφωνα με τις έρευνες των ινδικών αρχών, οι δέκα δράστες είχαν εκπαιδευτεί από την οργάνωση Lashkar-e-Taiba, η οποία είχε τη βάση της στο Πακιστάν.

Έφτασαν στη Βομβάη διά θαλάσσης, αφού χρησιμοποίησαν ένα αλιευτικό σκάφος και στη συνέχεια μικρές φουσκωτές λέμβους για να προσεγγίσουν τις ακτές. Χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και κατευθύνθηκαν προς επιλεγμένους στόχους.

Ήταν οπλισμένοι με αυτόματα όπλα, χειροβομβίδες και εκρηκτικά. Ο σχεδιασμός τους είχε στόχο όχι μόνο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, αλλά και να παρατείνει την κρίση, κρατώντας την πόλη και τις δυνάμεις ασφαλείας σε διαρκή συναγερμό.

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Η σφαγή στον σιδηροδρομικό σταθμό

Ένας από τους πρώτους και πλέον αιματηρούς στόχους ήταν ο σιδηροδρομικός σταθμός Chhatrapati Shivaji Terminus, γνωστός τότε και ως Victoria Terminus.

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Χιλιάδες επιβάτες βρίσκονταν στους χώρους του, επιστρέφοντας από την εργασία τους. Δύο ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του πλήθους.

Άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι αναζητώντας καταφύγιο, ενώ άλλοι έπεφταν νεκροί στις αποβάθρες και στις αίθουσες αναμονής. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας και οι μαρτυρίες των επιζώντων αποκάλυψαν το μέγεθος της επίθεσης.

Το Taj Mahal Palace στις φλόγες

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Το ιστορικό ξενοδοχείο Taj Mahal Palace, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Βομβάης, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Οι τρομοκράτες εισέβαλαν στους χώρους του, πυροβολώντας και κρατώντας ομήρους.

Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν από τους επάνω ορόφους και τον χαρακτηριστικό θόλο του ξενοδοχείου.

Οι ινδικές δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν επισκέπτες και εργαζομένους, αντιμετωπίζοντας ένοπλη αντίσταση μέσα σε ένα πολύπλοκο κτίριο με εκατοντάδες δωμάτια και διαδρόμους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου.

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Το ξενοδοχείο Oberoi-Trident και οι όμηροι

Σχεδόν ταυτόχρονα, μια άλλη ομάδα ενόπλων επιτέθηκε στο συγκρότημα Oberoi-Trident, επίσης έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας της πόλης.

Επισκέπτες και εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στα δωμάτια, ενώ οι τρομοκράτες κινούνταν στους διαδρόμους και πυροβολούσαν. Οι ειδικές δυνάμεις της Ινδίας πραγματοποίησαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

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Η πολιορκία έληξε στις 28 Νοεμβρίου, με δεκάδες νεκρούς. Στο μεταξύ, η επίθεση είχε επεκταθεί και στο δημοφιλές Leopold Café, όπου βρίσκονταν Ινδοί και ξένοι επισκέπτες.

Η τραγωδία στο εβραϊκό κέντρο Nariman House

Ένας από τους στόχους ήταν το Nariman House, όπου στεγαζόταν το εβραϊκό κέντρο Chabad. Οι τρομοκράτες κράτησαν ομήρους, ανάμεσά τους τον ραβίνο Γκαβριέλ Χόλτσμπεργκ και τη σύζυγό του Ρίβκα. Το ζευγάρι δολοφονήθηκε.

Μέσα στον τρόμο, μια πράξη γενναιότητας συγκλόνισε την κοινή γνώμη: η Σάντρα Σάμιουελς, εργαζόμενη στο κέντρο, κατάφερε να διαφύγει μεταφέροντας στην αγκαλιά της τον δίχρονο γιο του ζευγαριού.

Το παιδί σώθηκε, αλλά έχασε και τους δύο γονείς του. Η επιχείρηση των ινδικών ειδικών δυνάμεων στο κτίριο ολοκληρώθηκε στις 28 Νοεμβρίου.

Ο μοναδικός τρομοκράτης που συνελήφθη ζωντανός

Από τους δέκα δράστες, οι εννέα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ο μοναδικός που συνελήφθη ζωντανός ήταν ο Μοχάμεντ Ατζμάλ Αμίρ Κασάμπ.

Η σύλληψή του αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς οι καταθέσεις του συνέβαλαν στην ανασύνθεση της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των επιθέσεων.

Ο Κασάμπ καταδικάστηκε σε θάνατο από την ινδική Δικαιοσύνη και εκτελέστηκε τον Νοέμβριο του 2012. Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι οι δράστες διατηρούσαν τηλεφωνική επικοινωνία με καθοδηγητές τους στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι προειδοποιήσεις που δεν απέτρεψαν τη σφαγή

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν αν η τραγωδία μπορούσε να είχε αποτραπεί. Μεταγενέστερες δημοσιογραφικές έρευνες έδειξαν ότι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει ενδείξεις για πιθανή επίθεση στη Βομβάη.

Η αμερικανική CIA είχε διαβιβάσει προειδοποιήσεις προς την Ινδία, ενώ είχαν υπάρξει πληροφορίες για ενδιαφέρον τρομοκρατών προς συγκεκριμένους στόχους, ανάμεσά τους και το Taj Mahal Palace.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν αξιοποιήθηκαν με τρόπο που να αποτρέψει την επίθεση. Η υπόθεση ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στον συντονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Η Ινδία και το Πακιστάν στα πρόθυρα νέας κρίσης

Η αποκάλυψη ότι οι δράστες συνδέονταν με την πακιστανική Lashkar-e-Taiba προκάλεσε βαθιά κρίση στις σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν.

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις είχαν ήδη μακρά ιστορία συγκρούσεων και έντασης, κυρίως εξαιτίας του Κασμίρ. Η Ινδία κατηγόρησε την οργάνωση ότι σχεδίασε και πραγματοποίησε τις επιθέσεις με υποστήριξη δικτύων που λειτουργούσαν από πακιστανικό έδαφος.

Το Πακιστάν βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονη διεθνή πίεση για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Οι 166 νεκροί και η επόμενη ημέρα

Ο αριθμός των θυμάτων που έχει επικρατήσει στις μεταγενέστερες επίσημες αναφορές είναι 166 νεκροί, χωρίς τους εννέα δράστες που σκοτώθηκαν, και περισσότεροι από 300 τραυματίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες πρώτες κυβερνητικές ανακοινώσεις κατέγραφαν 164 θύματα, καθώς ο απολογισμός εξελισσόταν. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν Ινδοί πολίτες, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και ξένοι υπήκοοι.

Η τραγωδία οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην αντιτρομοκρατική πολιτική της Ινδίας, με ενίσχυση της επιτήρησης των ακτών και αναδιοργάνωση μηχανισμών ταχείας επέμβασης.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά, η Βομβάη δεν ξεχνά

Στις 26 Νοεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 18 χρόνια από την έναρξη των επιθέσεων.

Τα ξενοδοχεία που μετατράπηκαν σε πεδία μάχης επαναλειτούργησαν. Ο σιδηροδρομικός σταθμός εξακολουθεί να εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο αριθμό επιβατών. Η ζωή επέστρεψε στους δρόμους της πόλης.

Όμως η μνήμη δεν έσβησε. Οι εικόνες του φλεγόμενου Taj Mahal Palace, των ανθρώπων που προσπαθούσαν να διαφύγουν και των διασωστών που επιχειρούσαν υπό πυρά παραμένουν ανεξίτηλες.

Η Βομβάη του 2008 απέδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει μια σύγχρονη μητρόπολη απέναντι σε μια καλά οργανωμένη τρομοκρατική επίθεση. Απέδειξε, όμως, και την αντοχή των ανθρώπων της.

Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, η 26η Νοεμβρίου παραμένει ημέρα πένθους, τιμής και μνήμης για τους 166 ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Και μια διαρκής υπενθύμιση ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται ποτέ δεδομένη.