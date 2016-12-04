NΙκηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τους πράσινους να επικρατούν με 1-0 του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι όπου η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και οι δυο κυρίως φοβόντουσαν να μην χάσουν.

Το τριφύλλι αλλάζοντας άρδην τον αγωνιστικό του προσανατολισμό μπόρεσε να πάρει μια σημαντική νίκη χάρη στο πανέξυπνο γκολ του Λουντ στο 69′ της αναμέτρησης ενώ ο Ουζουνίδης κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου κατά την αποχώρηση του μετά το τέλος του ματς.

Το ζητούμενο τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και τον ΠΑΟΚ που δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση ήταν η νίκη με όποιο τρόπο και αν ερχόταν και ακόμα και με το ισχνό 1-0. Έτσι και έγινε και η εικόνα του αγώνα ήταν αυτή που περίμεναν οι περισσότεροι.

Λίγες φάσεις, αρκετές μονομαχίες, πάθος και ο πιο τυχερός θα έπαιρνε τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα γκολ για το οποίο φέρει ευθύνη και ο Μπρκιτς και έτσι επέστρεψε στις νίκες μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε ένα ακόμη ματς και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

“Ρομπίν” των επιστροφών για τον Παναθηναϊκό

Γήπεδο: “Απόστολος Νικολαίδης” Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών) Βοηθοί: Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Ιορδανής Δημητριάδης (Καστοριάς) Advertisement Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Ο. Βλαχοδήμος, Κουλιμπαλί, Κουτρουμπής, Μολέντο, Χουλτ, Ζέκα, Λουντ, Βιγιαφάνιες, Γουακάσο (62′ Μπουμάλ), Ιμπάρμπο (62′ Λέτο), Μπεργκ (88′ Ρέις). ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Μπρκιτς, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Λέοβατς (51′ Μαλεζάς), Τσίμιροτ, Κάνιας, Σακχόβ (64′ Σάκχοβ), Τζάλμα Κάμπος, Ροντρίγκες, Κουλούρης (80′ Αθανασιάδης). Γκολ: 69′ Λουντ Advertisement Κίτρινες: 32′ Κουλιμπαλί, 77′ Λέτο, 80΄Μολέντο/22′ Λέοβατς

Η πρώτη ενδεκάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν έκρυβε εκπλήξεις ως προς τα ονόματα αλλά ως προς το σύστημα με το οποίο παρέταξε το τριφύλλι. Ο 48χρονος τεχνικός δεν χρησιμοποίησε το αγαπημένο του 4-2-3-1 αλλά ένα καθαρό 4-4-2 στην ευθεία.

Ο Ουζουνίδης διατήρησε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα γκολπόστ. Στο δεξί άκρο έβαλε τον Κουλιμπαλί και αριστερά τον Χουλτ και στο κέντρο της άμυνας έπαιξαν οι Κουτρουμπής, Μολέντο. Στη μεσαία γραμμή δεξιά έπαιξε ο Βιγιαφάνιες, αριστερά ο Γουακάσο και τα δυο αμυντικά χαφ ήταν οι Ζέκα, Λουντ ενώ το δίδυμο της επίθεσης ήταν οι Ιμπάρμπο, Μπεργκ.

Από την άλλη πλευρά ο Βλάνταν Ίβιτς ο κατέβασε τον ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με ένα 4-2-3-1. Ο Μπρκιτς ήταν κάτω από τα γκολπόστ και η τετράδα της άμυνας ήταν οι Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα και Λέοβατς. Μπροστά τους έπαιξαν οι Τσίμιροτ, Κάνιας ενώ η τριάδα στο κέντρο ήταν οι Ροντρίγκες, Σακχόβ και Τζάλμα Κάμπος με τον Κουλούρη να παίζει στην κορυφή.

Το τριφύλλι είδε έναν καταπληκτικό Ρόμπιν Λουντ ο οποίος ήταν εξαιρετικός τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά ενώ είχαμε και ένα σωρό επιστροφές. Ο Μπουμάλ αγωνίστηκε για πρώτη φορά την φετινή σεζόν ενώ επέστρεψε και ο Λέτο ξεπερνώντας τον τραυματισμό του.

ΚΑΚΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό με τις δυο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις μπροστά από τις δυο εστίες, τον ΠΑΟΚ να έχει μια ελαφριά υπεροχή και τον Παναθηναϊκό να ψάχνεται να αφομοιώσει τα όσα νέα ζητούσε ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αρκετά συμπαγής στην άμυνα του, δεν ανέβαινε ψηλά και πρόσεχε πάρα πολύ ώστε να μην δεχτεί γκολ με τον Ίβιτς να ζητάει βοήθεια και στα δυο στόπερ στις ψηλές μπαλιές. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός με τον Βιγιαφάνιες αχρηστευμένο σε ρόλο δεξιού χαφ-εξτρέμ, στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να βρει τον παίκτη που θα τροφοδοτούσε τους Ιμπαρμπο, Μπεργκ. Στο πρώτο 45λεπτο είχαμε μόλις δυο φάσεις εκατέρωθεν προς τις δυο εστίες με την καλύτερη να ανήκει στους φιλοξενούμενους.

Στο 17′ σε ένα διώξιμο της πράσινης άμυνας ο Λέοβατς έγινε αποδέκτης της μπάλας, έπιασε απευθείας το μονοκόμματο σουτ αλλά ο Βλαχοδήμος ενστικτωδώς έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ καλή επέμβαση από τον γκολκίπερ του τριφυλλιού που έδειξε σε ετοιμότητα.

Το τριφύλλι ουσιαστικά απείλησε δυο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Αρχικά στο 41′ ο Βιγιαφάνιες εκτέλεσε ένα φάουλ από τα αριστερά, ο Κουλιμπαλί πήρε την κεφαλιά και ο Μπρκιτς έπιασε εύκολα την μπάλα. Στο 43′ ο Παναθηναϊκός βγήκε ωραία στην επίθεση, οι Ιμπάρμπο-Γουακάσο προσπάθησαν να συνδυαστούν με την μπάλα να φτάνει στον Μπεργκ ο οποίος έξω από την περιοχή σούταρε αλλά το σουτ του έφυγε αρκετά πάνω από την εστία του γκολκίπερ των γηπεδούχων.

ΜΠΗΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές το δεύτερο μέρος με τους δυο προπονητές να μην αλλάζουν τα αρχικά τους πλάνα. Το τριφύλλι μπήκε πιο δυνατά και πήρε την υπεροχή ενώ είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Οι πράσινοι ουσιαστικά απείλησαν στο 47′ όταν πολύ ωραία άλλαξαν τη μπάλα από τα δεξιά, ο Ιμπάρμπο γύρισε παράλληλα και ο Γουακάσο έκανε το τσαφ και σούταρε παράλληλα και όχι προς την εστία. Τρία λεπτά αργότερα ο Γκανέζος έγινε κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά έκανε την σέντρα και ο Μπρκιτς πρόλαβε σωτήρια προ του Μπεργκ ο οποίος απλά θα έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του ήταν κλεισμένος στην άμυνα του και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα σωστά στην κατοχή του προσπαθούσε να βγει στην επίθεση μόνο σε κόντρα επίθεση και με σέντρες που όμως δεν απειλούσαν το τριφύλλι και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

ΤΡΙΠΛΗ… ΑΛΛΑΓΗ Ο ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ, ΓΚΟΛ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θέλησε να παρέμβει στο ματς και να κάνει πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό με μια διπλή αλλαγή που στην ουσία ήταν… τριπλή στο 62′ της αναμέτρησης. Ο 48χρονος τεχνικός έβγαλε τους Γουακάσο, Ιμπάρμπο και έβαλε στην θέση τους τον Μπουμάλ και τον Λέτο. Μόνο που σε ότι έχει να κάνει με τον Καμερουνέζο τον άφησε στο δεξί άκρο και τοποθέτησε στο αριστερό τον Βιγιαφάνιες. Έτσι και οι δυο αγωνίστηκαν με ανάποδα πόδια στις ανάποδες πλευρές του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε το πολυπόθητο γκολ που έψαχνε επτά λεπτά αργότερα με μια τρομερή έμπνευση του Λουντ. Ο μέσος του τριφυλλιού έγινε αποδέκτης της μπάλας έξω από την περιοχή και με ένα έξυπνο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρκιτς ο οποίος φέρει ευθύνη για το γκολ που δέχτηκε. Ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων ίσως δεν έβλεπε καθώς είχε μπροστά του δυο αμυντικούς του ΠΑΟΚ αλλά και τον διαιτητή, πίσω από την πλάτη του οποίου σούταρε ο Λουντ.

Το γκολ αυτό έδωσε φυσικά επιπλέον ώθηση στους πράσινους οι οποίοι στο 74′ έβγαλαν μια πολύ ωραία επίθεση με τους Χουλτ, Μπεργκ να αλλάζουν όμορφα την μπάλα και τον Βιγιαφάνιες τελικό αποδέκτη. Ο Αργεντινός σούταρε απευθείας αλλά το σουτ του ήταν αρκετά άστοχο. Δυο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός είχε ένα ακόμη καλό σουτ με τον Μπουμάλ η μπάλα κόντραρε και έφυγε έξω.

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 80′ ο Ίβιτς έβγαλε από το ματς τον Κουλούρη και πέρασε στην θέση του τον Αθανασιάδη. Δυο λεπτά αργότερα μάλιστα ο φορ του ΠΑΟΚ βρέθηκε σε καλή θέση αλλά η κεφαλιά που έπιασε ήταν πολύ άστοχη και δεν απείλησε τον Βλαχοδήμο.

Αυτή ήταν όμως η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να πραγματοποιεί μια ακόμα αλλαγή στο 88′ με τον Ρέις αντί του Μπεργκ προκειμένου να έχει ένα ακόμη χαφ και να “κλειδώσει” ο Ουζουνίδης το πρώτο του τρίποντο στον πάγκο του τριφυλλιού.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η φάση του 74’λεπτου. Πολύ ωραία επίθεση από πλευράς πράσινων που με τέσσερις μπαλιές βρέθηκαν στην επίθεση αλλά αρκετά κακό σουτ του Βιγιαφάνιες. Και όμως η ανάπτυξη του τριφυλλιού αξίζει τα εύσημα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Παπαπέτρου. Καλή η διαιτησία του ρέφερι από την Αθήνα. Ήταν κοντά σε όλες τις φάσεις, δεν έκανε κάποιο λάθος ενώ και οι κίτρινες που έδωσε ήταν σωστές. Θα μπορούσε να δώσει δυο-τρεις ακόμα αλλά δεν έπαιξαν ρόλο.

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΣ

Ο Ρόμπιν Λουντ. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκό. Κορυφαίος ανασταλτικά και επιθετικά ενώ πέτυχε και το γκολ που έδωσε τη νίκη στο τριφύλλι.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

Το σύστημα που παρέταξε ο Ουζουνίδης. Είσαι Παναθηναϊκός και εσύ κάνεις το κουμάντο, οπότε μέσα στην Λεωφόρο με 4-4-2 και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όχι αμυντικογενή συστήματα και στο περίμενε. Φυσικά και το τριφύλλι δεν ξετρελάνε κανέναν με την απόδοση του αλλά θα έρθει και αυτό.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

Το τάκλιν του Μολέντο εκτός φάσης. Το ματς κυλούσε προς το τέλος του και ο Μολέντο έκανε ένα σκληρό φάουλ που δεν χρειαζόταν. Θα μπορούσε να δει και την κόκκινη κάρτα και σίγουρα δεν χρειαζόταν.

Πηγή: Sport 24