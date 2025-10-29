Η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ψηφιακή — και αυτό δεν είναι απλώς σλόγκαν. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, το 62,8% των Ελλήνων 16-74 ετών έκανε online αγορές το 2024, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2018 και υπερδιπλάσιο από το 2014.

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα; Ρούχα και παπούτσια (75,6%), φαγητό μέσω delivery (63,9%) και ηλεκτρονικές συσκευές (23,4%). Η ευκολία, οι προσφορές και η ταχύτητα παραμένουν οι βασικοί λόγοι που σπρώχνουν τους Έλληνες στα e-shops, με τις νεότερες ηλικίες να πρωτοστατούν.

Advertisement

Advertisement

Η ψηφιακή καθημερινότητα, όμως, δεν σταματά στα ψώνια. Το 66,3% του πληθυσμού αλληλεπιδρά πλέον ηλεκτρονικά με το Δημόσιο — καταθέτοντας φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις για έγγραφα ή πιστοποιητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% όσων χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες δήλωσαν πως δεν συνάντησαν κανένα πρόβλημα.

Στο μεταξύ, το 86,9% των νοικοκυριών έχει πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το ίδιο ισχύει για το 86,3% των πολιτών ηλικίας 16-74 ετών. Πρόκειται για τεράστια άνοδο μέσα σε μία δεκαετία — το 2014 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν κάτω από 60%.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ποσοστιαία συμμετοχή πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, κυριότερες δραστηριότητες είναι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες και η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά (92,0% και 88,4%, αντίστοιχα). Τα ποσοστά αφορούν 9 στα 10 άτομα ηλικίας 16 – 74 ετών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μια Ελλάδα που, παρά τις δυσκολίες, κερδίζει έδαφος στον ψηφιακό χάρτη. Η εξοικείωση με το διαδίκτυο αλλάζει τη σχέση των πολιτών με την αγορά, το κράτος και την καθημερινότητα. Και αν η τάση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές συναλλαγές θα αποτελούν σε λίγα χρόνια τον κανόνα — όχι την εξαίρεση.