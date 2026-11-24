Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στους δικαιούχους με εγκεκριμένη αίτηση.

Τα χρηματικά ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026.

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

Οι αιτούντες για παιδιά σε υποχρεωτική εκπαίδευση οφείλουν να έχουν δηλώσει ορθά τα στοιχεία φοίτησης για τη διασταύρωση των δεδομένων τους.

Η πλατφόρμα Α21 θα επαναλειτουργήσει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την πραγματοποίηση τροποποιήσεων στις ήδη υπάρχουσες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 πληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Τα χρήματα θα φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, δηλαδή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Τη δόση παίρνουν όσοι είχαν υποβάλει οριστικά και εγκεκριμένη αίτηση Α21 για το 2026. Η πλατφόρμα έκλεισε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, για να γίνει η εκκαθάριση της πληρωμής. Μια αίτηση που έμεινε αποθηκευμένη χωρίς οριστική υποβολή δεν μετράει.

Advertisement

Advertisement

Τι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στα ATM;

Τα χρήματα εμφανίζονται από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026. Η ακριβής ώρα εξαρτάται από την τράπεζα του κάθε δικαιούχου.

Πόσα χρήματα θα πάρω;

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό είναι από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί. Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό διπλασιάζεται, από 56 έως 140 ευρώ τον μήνα. Το ποσό υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά που δηλώθηκαν στην αίτηση Α21 του 2026 και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

Οικογένεια Εισόδημα 2025 Κατηγορία Ποσό τον μήνα Δύο γονείς, ένα παιδί 26.000 € Γ 28 € Δύο γονείς, δύο παιδιά 28.000 € Γ 56 € Δύο γονείς, δύο παιδιά 18.800 € Β 84 € Δύο γονείς, δύο παιδιά 12.000 € Α 140 € Δύο γονείς, τρία παιδιά 13.000 € Α 280 € Μονογονεϊκή, ένα παιδί 9.000 € – 70 € Μονογονεϊκή, τρία παιδιά 12.000 € – 280 €

Τα παραδείγματα είναι από τον Οδηγό του Πολίτη. Κάθε οικογένεια μπαίνει στην κατηγορία Α, Β ή Γ με βάση το ισοδύναμο εισόδημα. Ο πρώτος γονέας μετράει ως 1, ο δεύτερος ως 1/2 και κάθε παιδί ως 1/4.

Ποιες προϋποθέσεις ελέγχονται;

Για τα παιδιά σε υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως το γυμνάσιο, ελέγχεται η φοίτηση στο σχολείο. Στην αίτηση Α21 πρέπει να υπάρχουν η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του μαθητή. Αν τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει δικαιολογητικό.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21;

Η πλατφόρμα ανοίγει ξανά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 στις 08:00. Από τότε μπορούν να γίνουν νέες αιτήσεις ή αλλαγές σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.