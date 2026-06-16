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Η ΑΑΔΕ στρέφει το βλέμμα της στις διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών και στα αναδρομικά εισοδήματα, ενεργοποιώντας ένα πλέγμα διασταυρώσεων με στόχο να εντοπιστούν αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που δηλώνουν εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και φορολογούμενοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως περιπτώσεις όπου, μετά την αρχική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών, αποστέλλονται νέα ή διορθωμένα στοιχεία που μεταβάλλουν το φορολογητέο εισόδημα.

Η διαδικασία αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικές αποδοχές ή είδαν τις βεβαιώσεις τους να διορθώνονται εκ των υστέρων από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς πληρωμής. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, οδηγώντας είτε σε επιπλέον φόρο είτε σε επιστροφή χρημάτων.

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Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ

Το ενδιαφέρον της φορολογικής διοίκησης επικεντρώνεται κυρίως σε δύο κατηγορίες:

Αναδρομικά μισθών και συντάξεων που αφορούν προηγούμενα έτη.

Διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών που υποβάλλονται μετά την αρχική αποστολή των στοιχείων στο Taxisnet.

Οι διασταυρώσεις γίνονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά έχουν δηλωθεί σωστά στο φορολογικό έτος που αφορούν και αν έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις. Η ΑΑΔΕ έχει καταστήσει σαφές ότι τα αναδρομικά δεν φορολογούνται πάντα στο έτος που καταβάλλονται, αλλά στο έτος στο οποίο ανάγονται, μέσω ξεχωριστών τροποποιητικών δηλώσεων.

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα αφορά τις περιπτώσεις όπου ένας εργοδότης ή ένας ασφαλιστικός φορέας αποστέλλει εκ των υστέρων νέα βεβαίωση αποδοχών με διαφορετικά ποσά από αυτά που είχαν αρχικά δηλωθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η νέα βεβαίωση μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης, ακόμη και αν αυτή έχει ήδη υποβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση ή να βρεθεί αντιμέτωπος με νέα εκκαθάριση φόρου.

Αναδρομικά: Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από:

Συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά από επανυπολογισμούς ή δικαστικές αποφάσεις.

Εργαζόμενους που εισέπραξαν καθυστερούμενες αποδοχές ή μισθολογικές διαφορές.

Δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αναδρομικές καταβολές μετά από δικαστικές αποφάσεις.

Φορολογούμενους που ενημερώθηκαν για μεταβολή των στοιχείων των βεβαιώσεων αποδοχών τους.



Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι για τα αναδρομικά υποβάλλονται ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις ανά φορολογικό έτος και όχι μέσω της τρέχουσας δήλωσης εισοδήματος.

Η φορολογική διοίκηση διαθέτει πλέον πλήρη εικόνα των στοιχείων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιους φορείς. Εάν από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι αναδρομικά ποσά ή διορθωμένες αποδοχές δεν έχουν δηλωθεί σωστά, μπορεί να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και καταλογισμοί. Για τον λόγο αυτό, οι λογιστές συμβουλεύουν τους φορολογουμένους να ελέγχουν τακτικά τις βεβαιώσεις αποδοχών τους και να ενημερώνονται άμεσα για τυχόν διορθώσεις που έχουν υποβληθεί από τον φορέα πληρωμής τους.