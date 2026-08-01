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Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν μόνο οι 75, ενώ στους 22 από αυτούς εντοπίστηκαν παραβάσεις που ερευνώνται περαιτέρω.

Οι 120 παραγωγοί που δεν παρουσιάστηκαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις του 2025 και αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία λόγω εντάσεων και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων.

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Η μάχη κατά των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων περνά σε νέα φάση, καθώς η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο δικαιούχων ενισχύσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου μοντέλου ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον δήμο Μυλοποτάμου Κρήτης, στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, όπου 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Ελλάδα πραγματοποίησαν ταυτόχρονους ελέγχους σε σταβλικές εγκαταστάσεις 195 κτηνοτρόφων. Πρόκειται για την πρώτη τόσο εκτεταμένη επιχείρηση που στοχεύει στον εντοπισμό περιπτώσεων τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων για τη λήψη ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

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Οι παραγωγοί ενημερώθηκαν μόλις λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, εμφανίστηκαν μόνο οι 75, δηλαδή περίπου το 40% του δείγματος. Στους 22 από αυτούς εντοπίστηκαν παραβάσεις, οι οποίες πλέον διασταυρώνονται μέσω ειδικού αλγορίθμου με τα ηλεκτρονικά δεδομένα της ΑΑΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος των παρατυπιών και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για τους 120 παραγωγούς που δεν παρουσιάστηκαν στον έλεγχο. Χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025, θα υποβληθούν σε νέο έλεγχο το 2026, ενώ εφόσον έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις, τα ποσά θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Παράλληλα, αποκλείονται και από την αναδιανεμητική ενίσχυση για τα επόμενα χρόνια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ο μέσος αριθμός δηλωμένων ζώων που ελέγχθηκε ανά παραγωγό έφθανε τα 322 αιγοπρόβατα, ενώ κάθε πλήρης έλεγχος απαιτούσε περίπου τέσσερις ώρες εργασίας από κλιμάκιο δύο ελεγκτών, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της επιχείρησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη ισχυρών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς υπήρξαν εντάσεις κατά την πρώτη ημέρα των ελέγχων, χωρίς όμως να διακοπεί η διαδικασία.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές ενισχύσεις καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.