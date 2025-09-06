Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ που σκανάρει το διαδίκτυο εξετάζοντας περίεργες οικονομικές πρακτικές και προφίλ καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, εντόπισε αναφορά για αγορά από γνωστό trapper ενός ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας… 116.000 ευρώ !

Από τον περαιτέρω έλεγχο, βρέθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Μάλιστα η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων.

Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική. Και η μη κερδοσκοπική έκανε τις πολυτελείς αγορές, που ήθελε ο trapper, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να μην πληρώνει φόρο για τίποτα.

Στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.