Ξεκίνησε από σήμερα η λειτουργία του my1521, του νέου τηλεφωνικού και ψηφιακού κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, με σκοπό την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών γύρω από φορολογικά ζητήματα.

Η νέα τηλεφωνική γραμμή, που θα είναι εντελώς δωρεάν, συνενώνει το τηλεφωνικό κέντρο και την ψηφιακή πλατφόρμα ερωτημάτων σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο, σύστημα στο οποίο θα μπορούν αν απευθύνονται οι φορολογούμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια χρειάζονται.

Το κέντρο θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες έως τις 12 Σεπτεμβρίου από τις 7:30 έως τις 17:00 ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο θα διευρυνθεί από τις 7:00 έως τις 20:00

Στόχος της ΑΑΔΕ, είναι τα 120 άτομα που στελεχώνουν το τηλεφωνικό κέντρο, με προοπτική να φτάσουν σύντομα τα 200 και οι 1000 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ να εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες από μερικά δευτερόλεπτα έως και 17 λεπτά αναμονής, ενώ σε πιο πολύπλοκες υποθέσεις εντός μερικών ημερών, ακόμη και με την συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος τον Αύγουστο, το κέντρο δεχόταν περίπου 2.000 κλήσεις την ημέρα ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετεί έως και 5,000 κλήσεις ημερησίως.

Το my1521 παρουσίασαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Τι αλλάζει με το my1521

Όπως τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, το my1521 είναι ένα πανκαναλικό σύστημα που λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων της Αρχής, συγκεντρώνοντας σταδιακά σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Ενοποιεί την τηλεφωνική γραμμή 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα my1521 προσφέροντας μια ενιαία και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Το νέο μοντέλο αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της εξυπηρέτησης, καθώς:

• Μειώνει δραστικά τον χρόνο αναμονής και προσφέρει άμεση, γρήγορη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση σε πολίτες και επιχειρήσεις.

• Δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να επιλύουν ζητήματά τους τηλεφωνικά ή ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

• Οργανώνει και παρακολουθεί όλα τα ερωτήματα μέσω ενός έξυπνου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης (ticketing), διασφαλίζοντας ότι καμία υπόθεση δεν θα χαθεί και κάθε ερώτημα θα έχει μια ολοκληρωμένη απάντηση.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε, ότι το my 1521 θα λειτουργεί στα πρότυπα του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555 του υπουργείου Εργασίας για τον ΕΦΚΑ το οποίο έχει αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζόμενων, των συνταξιούχων.

«Το 1521 έχει τη φιλοδοξία να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Έχουμε υποχρέωση να μειώνουμε τους φόρους όσο μπορούμε, αλλά και να εξυπηρετούμε τους φορολογουμένους με τον καλύτερο τρόπο. Η ΑΑΔΕ έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά όλα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της. Και τώρα με το 1521 η επαφή της με τους φορολογούμενους γίνεται πιο άμεση και πιο σύγχρονη!»

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «με το my1521 εγκαινιάζουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο, ένα στόχο που είχε θέσει από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε το Δημόσιο, να αλλάξει ραγδαία μέσα στα επόμενα χρόνια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό επετεύχθη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, από το gov.gr, από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, από μία σειρά από αλλαγές. Αλλά το Δημόσιο δεν εξυπηρετεί τους πολίτες μόνο ψηφιακά. Απαιτείται η λεγόμενη “πολυκαναλική εξυπηρέτηση” και η ΑΑΔΕ δείχνει τον δρόμο»

Όπως τόνισε ο κ Πιτσιλής, «σταθερός μας στόχος είναι μια πιο ανοιχτή, αποδοτική και φιλική δημόσια διοίκηση, που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πολίτη, με σεβασμό και κατανόηση. Το my1521 αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ανθρώπινους και τεχνολογικούς μας πόρους, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα εξυπηρέτησης, ασφάλεια και διαφάνεια.

Με το έργο αυτό, γυρίζουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω μας αδυναμίες στην τηλεφωνική επικοινωνία μας με τους πολίτες και περνάμε στην εξυπηρέτηση νέας γενιάς από την ΑΑΔΕ. Καθημερινά διευρύνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πολίτες».

Πώς λειτουργεί το my1521

Για την παροχή βέλτιστης εξυπηρέτησης, το νέο ΚΕΦ λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης:

• 1ο επίπεδο: Εξειδικευμένοι εκπρόσωποι απαντούν άμεσα σε απλά ερωτήματα και παρέχουν γενική πληροφόρηση.

• 2ο επίπεδο: Εξειδικευμένα στελέχη αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις και έλεγχο στοιχείων.

• 3ο επίπεδο: Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εμπλέκονται για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις που χρειάζονται τεχνική, κανονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα.

Για ψηφιακή εξυπηρέτηση, η πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το my1521 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://1521.aade.gr