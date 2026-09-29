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Δύο μήνες, ντάλα καλοκαίρι, ακούγαμε από τον αρμόδιο υπουργό και την κυβέρνηση ότι από τον Σεπτέμβριο θα βλέπαμε επιτέλους τις τιμές να πέφτουν.

Ανακοινώσεις, δηλώσεις, συσκέψεις, πανηγυρισμοί. Μια μεγάλη καμπάνια για τη συμφωνία με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές και για περίπου 1.700 προϊόντα που θα έμπαιναν στην περίφημη πρωτοβουλία μειωμένων τιμών. Τελικά εντάχθηκαν 1.740 κωδικοί, με ανακοινωμένη μέση μείωση 9,5%.

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Τα κοκοράκια, τα παπαγαλάκια και τα φερέφωνα έσπρωχναν το κυβερνητικό αφήγημα με κάθε ευκαιρία, στα media και στις πολιτικές συγκεντρώσεις. Και τώρα;

Το ράφι απαντά στις εξαγγελίες

Έρχονται νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον επτά προμηθευτές με ανατιμήσεις που σε ορισμένες κατηγορίες βασικών προϊόντων φτάνουν έως και το 15%. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα γαλακτοκομικά, ενώ ενέργεια, καύσιμα, μεταφορές, πρώτες ύλες και συσκευασίες πιέζουν συνολικά το κόστος.

Χθες συνάδελφος πήγε σε σούπερ μάρκετ για βασικά ψώνια. Μου είπε ότι η μοναδική πραγματική προσφορά που εντόπισε ήταν… μια γκοφρέτα σοκολάτας.

Μια άλλη συνάδελφος, εργαζόμενη δημοσιογράφος που ζει μόνη της, μου έλεγε ότι χρειάζεται περίπου 300 ευρώ τον μήνα, μόνο για ένα αξιοπρεπές καλάθι διαβίωσης.

Και ρωτώ: τα 35 ευρώ επιπλέον στον μισθό μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα;

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Και ο χειμώνας είναι μπροστά

Δεν βάζω καν στην εξίσωση τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί τότε ο λογαριασμός γίνεται ακόμη βαρύτερος.

Θα μείνω λοιπόν στα ράφια. Γιατί πολλά μας είπαν γι’ αυτά. Πολλά μας υποσχέθηκαν.

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Μόνο που τώρα, αυτό που έπεσε από το ράφι και ακούστηκε με μεγάλο «μπαμ» στο πάτωμα, είναι η αξιοπιστία της κυβερνητικής υπόσχεσης για πραγματική και αισθητή αποκλιμάκωση της ακρίβειας.