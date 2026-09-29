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Μία 28χρονη καθαρίστρια συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από σπίτι στο Πανόραμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 28χρονη εργαζόταν στο σπίτι μίας 51χρονης, η οποία έκανε την σχετική καταγγελία στις αρχές.

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Η ιδιοκτήτρια της κατοικίας στο Πανόραμα υποστήριξε ότι η καθαρίστρια αφαίρεσε τις 50.000 ευρώ και τις δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, που είχε κρύψει καλά στο σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της καθαρίστριας, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, ούτε οι λίρες.

Σε βάρος της 28χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και η καθαρίστρια αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival