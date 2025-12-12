Από τον Ιούλιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει προσωρινό τελωνειακό δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο σε δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ, που αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Το μέτρο στοχεύει στην εξισορρόπηση του ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακού εμπορίου και ευρωπαϊκού λιανεμπορίου, σε μια περίοδο εκρηκτικής αύξησης των εισαγωγών μέσω e-commerce.

Η απόφαση συνδέεται κυρίως με τον τεράστιο όγκο χαμηλής αξίας δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ από ασιακές αγορές, και ιδίως από την Κίνα, μέσω μεγάλων διεθνών πλατφορμών. Το υφιστάμενο καθεστώς απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς είχε δημιουργήσει σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά και έντονη πίεση στις τελωνειακές αρχές.

Ο τελωνειακός δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο έως την πλήρη εφαρμογή της τελωνειακής μεταρρύθμισης και τη λειτουργία του EU Customs Data Hub το 2028, που θα επιτρέψει την πλήρη ψηφιακή εποπτεία των εισαγόμενων και εξαγόμενων αγαθών.

Ο δασμός των 3 ευρώ ανά αντικείμενο θα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε αποστολές που απευθύνονται απευθείας σε καταναλωτές και είναι ανεξάρτητος από τις διαπραγματεύσεις για την επιβολή ενός ενωσιακού τέλους διαχείρισης (handling fee). Το τελευταίο αποσκοπεί στην κάλυψη του αυξανόμενου κόστους που επωμίζονται οι τελωνειακές αρχές για τον έλεγχο του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου δεμάτων.

Σε δήλωσή του, ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Επίτροπος Εμπορίου τόνισε ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση των τελωνείων από το 1968, επισημαίνοντας πως η θέσπιση τελωνειακών δασμών στα μικρά δέματα είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ιστορικό

Σήμερα, τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ από τρίτες χώρες απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς. Η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της απαλλαγής αυτής τον Μάιο του 2023, στο πλαίσιο της τελωνειακής μεταρρύθμισης. Αν και αρχικά η εφαρμογή προβλεπόταν για τα μέσα του 2028, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2025 την επίσπευση του μέτρου, ζητώντας την εφαρμογή του ήδη από το 2026.

Παράλληλα, η Επιτροπή εισήγαγε το 2025 την ιδέα ενός ενωσιακού τέλους διαχείρισης για τα δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αναμένεται —βάσει της εντολής του Συμβουλίου— να τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2026, με το ακριβές περιεχόμενο να βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.