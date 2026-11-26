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Η δικαστική απόφαση αποκάλυψε ότι ο πλειοδότης ήταν στέλεχος της ίδιας εταιρείας που διενεργούσε τη διαδικασία, γεγονός που κρίθηκε αντίθετο με τα συναλλακτικά ήθη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καταγγέλλοντας κενά στο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπουν την έμμεση απόκτηση ακινήτων από συνδεδεμένες εταιρείες.

Η βουλευτής ζητά τη διασφάλιση της διαφάνειας μέσω δημόσιου μητρώου και τον αυστηρό έλεγχο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους πλειστηριασμούς.

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Στημένους πλειστηριασμούς που βγάζουν στο σφυρί ακίνητα «φιλέτα» από κόκκινα δάνεια, έφερε στη δημοσιότητα δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό με τον οποίο εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και συνδεδεμένες εταιρείες ακινήτων φέρονται να «στήνουν τα παιχνίιδια.

Η αποκάλυψη, προκάλεσε την κοινοβουλευτική παρέμβαση της Μιλένας Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

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Η δικαστική διαμάχη αφορούσε ένα εκτός σχεδίου ακίνητο 4.080 τ.μ. στη Μύκονο, το οποίο βγήκε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό τον Φεβρουάριο του 2024 για οφειλή 700.000 ευρώ. Τη διαδικασία κίνησε fund ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων ξένου fund και το ακίνητο κατακυρώθηκε έναντι 2.210.001 ευρώ σε μια εταιρεία.

Ο οφειλέτης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση του πλειστηριασμού, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία ήταν προσχηματική και καταχρηστική (κατά το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα), καθώς στην πραγματικότητα εκείνος που έβγαζε το ακίνητο στο σφυρί και εκείνος που το αγόραζε αποτελούσαν το ίδιο εταιρικό σύστημα. Νομικάνέα

Εξετάζοντας τα στοιχεία της δικογραφίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου δικαίωσε τον δανειολήπτη, αποκαλύπτοντας μια τριπλή «ταύτιση» ανάμεσα στον επισπεύδοντα servicer και την εταιρεία που αγόρασε το ακίνητο.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι κατά τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η αγοράστρια εταιρεία πλειοδότησε μέσω ενός φυσικού προσώπου το οποίο είναι ταυτόχρονα Γενικός Διευθυντής του fund – του βραχίονα ακινήτων, δηλαδή, της ίδιας της εταιρείας που διενεργούσε τον πλειστηριασμό, γεγονός που αποδείχθηκε ακόμη και από το δημόσιο επαγγελματικό προφίλ του στο LinkedIn. ΔικαστήριαΝέα

Παράλληλα, από τις εκθέσεις των δικαστικών επιμελητών προέκυψε ότι ένα κοινό πρόσωπο ήταν εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει τα δικαστικά δικόγραφα και για τις δύο υποτίθεται αντίδικες εταιρείες, ενώ ακόμη και η επωνυμία της αγοράστριας ταυτιζόταν ουσιαστικά με εκείνη του fund που κατείχε το δάνειο.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, «η ως άνω ταύτιση αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους των καθ’ ων, αντίθετη στα χρηστά και στα συναλλακτικά ήθη και καθιστά άκυρο τον διενεργηθέντα πλειστηριασμό», με το Δικαστήριο να ακυρώνει τόσο την έκθεση πλειστηριασμού όσο και την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης. ΔικαστήριαΝέα

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Με αφορμή αυτήν τη δικαστική απόφαση, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατέθεσε ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, καταγγέλλοντας ένα καθεστώς αδιαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων που επιτρέπει τη συγκέντρωση της περιουσίας των δανειοληπτών σε αδιαφανή εταιρικά σχήματα.

Όπως επισημαίνει η βουλευτής, ενώ το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 5072/2023 απαγορεύει ρητά στους servicers να αγοράζουν οι ίδιοι ακίνητα που συνδέονται με τα δάνεια που διαχειρίζονται, το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει «παράθυρο» για την έμμεση απόκτησή τους μέσω συνδεδεμένων εταιρειών ακινήτων (γνωστών ως REOCO) και κοινών εκπροσώπων.

Στην κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Αποστολάκη παραθέτει και ευρύτερα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οποία μόλις 17 τέτοιες εταιρείες απόκτησης ακινήτων εμφανίζουν χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 1,14 δισ. ευρώ, χωρίς να δημοσιοποιείται ο ακριβής αριθμός, η γεωγραφική τους κατανομή ή οι πραγματικοί οικονομικοί δικαιούχοι τους.

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Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να απαντήσει αν, μετά την αποκαλυπτική απόφαση της Σύρου, έχει ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγξει τη συμμετοχή συνδεδεμένων εταιρειών στους πλειστηριασμούς και την τήρηση της νομοθεσίας.

Ταυτόχρονα, ζητά να διευκρινιστεί αν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει υποχρεωτικό δημόσιο μητρώο για τα ακίνητα αυτών των εταιρειών, με πλήρη διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους και τους ομολογιούχους που τις χρηματοδοτούν, αλλά και να επεκτείνει ρητά την απαγόρευση αγοράς ακινήτων σε κάθε εταιρεία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον επισπεύδοντα servicer.

Πηγή: dikastiko.gr

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