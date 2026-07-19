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Η τεχνολογία χρησιμοποιεί βιοκάρβουνο μέσω πυρόλυσης για την αντικατάσταση συμβατικών υλικών, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 75%.

Οι ερευνητές αξιολογούν επί του παρόντος την ανθεκτικότητα του νέου υλικού απέναντι στις κλιματικές συνθήκες και την έντονη κυκλοφορία των οχημάτων.

Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα αγορά για τους ελαιοπαραγωγούς, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία.

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Μέχρι σήμερα τα κουκούτσια της ελιάς θεωρούνταν κυρίως ένα αγροτικό υποπροϊόν, χρήσιμο κυρίως ως βιομάζα. Σύντομα, όμως, ενδέχεται να αποκτήσουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: να αποτελούν βασικό συστατικό της ασφάλτου με την οποία θα κατασκευάζονται οι δρόμοι του μέλλοντος.

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα που αξιοποιεί κουκούτσια ελιάς και υπολείμματα πεύκου για την παραγωγή ενός νέου ασφαλτικού μίγματος με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρόκειται για μία ακόμη εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου υλικά που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν ως απόβλητα μετατρέπονται σε πολύτιμες πρώτες ύλες για έργα υποδομής.

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Η τεχνολογία βασίζεται στο biochar (βιοκάρβουνο), ένα υλικό πλούσιο σε άνθρακα που παράγεται μέσω πυρόλυσης οργανικών υπολειμμάτων σε περιβάλλον με ελάχιστο οξυγόνο. Το βιοκάρβουνο αντικαθιστά μέρος των συμβατικών ορυκτών πληρωτικών υλικών της ασφάλτου, περιορίζοντας σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Οι πρώτες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νέο ασφαλτικό μίγμα μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂ έως και κατά 75% σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά. Το πλεονέκτημα οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρακας που δεσμεύεται από τα ελαιόδεντρα παραμένει αποθηκευμένος μέσα στο βιοκάρβουνο και, στη συνέχεια, στην ίδια την άσφαλτο, αντί να επιστρέψει στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η περιβαλλοντική διάσταση είναι μόνο μία πλευρά του εγχειρήματος. Εξίσου σημαντικό είναι να αποδειχθεί ότι το νέο υλικό μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές θα παρακολουθούν για αρκετά χρόνια την απόδοσή του απέναντι στην έντονη κυκλοφορία, στις υψηλές θερμοκρασίες, στις βροχοπτώσεις και στα βαρέα οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προσφέρει την ίδια ή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από τη συμβατική άσφαλτο.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλες τις μεσογειακές χώρες και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως και κάθε χρόνο παράγει μεγάλες ποσότητες υποπροϊόντων από την επεξεργασία της ελιάς. Αν η νέα τεχνολογία επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, τα υπολείμματα αυτά θα μπορούσαν να αποκτήσουν σημαντική οικονομική αξία, δημιουργώντας μια νέα αγορά για τους ελαιοπαραγωγούς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Πέρα από το οικονομικό όφελος, μια τέτοια εφαρμογή θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δημόσιων έργων, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία. Έτσι, ένα υλικό που μέχρι χθες θεωρούνταν απλώς αγροτικό υπόλειμμα ίσως αποτελέσει αύριο βασικό συστατικό των δρόμων που θα οδηγούν σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.