Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance υπέστη κυβερνοεπίθεση με απώλειες 6,3 δισ. δολαρίων, με το FBI να αποδίδει την ευθύνη στη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ TraderTraitor.

Η πλατφόρμα έχει ήδη αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων κεφαλαίων και δεσμεύτηκε να καλύψει πλήρως τις υπόλοιπες οικονομικές απώλειες των χρηστών της.

Εξαιτίας του περιστατικού, οι επενδυτές απέσυραν κεφάλαια ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, οδηγώντας το ανταλλακτήριο σε προσωρινό πάγωμα των αναλήψεων για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, η διοίκηση προειδοποίησε τους πελάτες της για την έξαρση απατηλών ενεργειών στο διαδίκτυο και την κυκλοφορία ψευδών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της πλατφόρμας.

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Επενδυτές έχουν αποσύρει κεφάλαια ύψους 3,6 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, καθώς η πλατφόρμα προσπαθεί να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, κατά την οποία κλάπηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Ειδικοί εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται πιθανότατα η Βόρεια Κορέα.

Η Binance αρχικά πάγωσε τις αναλήψεις, προκειμένου να διερευνήσει την παραβίαση ασφαλείας, αλλά την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη σταδιακή επαναφορά τους. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, η πλατφόρμα είχε επεξεργαστεί αναλήψεις ύψους 4,6 δισ. δολαρίων και καταθέσεις 1 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα οι καθαρές εκροές να διαμορφωθούν σε περίπου 3,6 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2,1% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ύψους 171 δισ. δολαρίων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

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«Μετά την αρχική απότομη αύξηση, ο όγκος των αναλήψεων έχει μειωθεί και σταθεροποιείται, όπως αναμενόταν, ενώ οι όγκοι των καταθέσεων παραμένουν υψηλοί», ανακοίνωσε η Binance.

Η πλατφόρμα ενημέρωσε τους πελάτες της ότι οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν σταθερές και ότι η ομάδα της «πραγματοποιεί ενδελεχείς δοκιμές στα δίκτυα και τα περιουσιακά στοιχεία που απομένουν».

«Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ασφαλής και αξιόπιστη πρόσβαση στα κεφάλαιά σας και θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες της επόμενης φάσης μόλις αυτό καταστεί δυνατό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Η Binance διαβεβαιώνει ότι θα καλύψει το σύνολο των απωλειών

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι έχει αναπληρώσει το 90% του ποσού που κλάπηκε. Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με μικρότερη ρευστότητα, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την επαναγορά τους, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο X το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Ο Ρίτσαρντ Τενγκ, συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «δεσμευμένη να καλύψει και το υπόλοιπο 10%», διαβεβαιώνοντας ότι οι χρήστες δεν θα επωμιστούν τις οικονομικές συνέπειες της κυβερνοεπίθεσης.

Την Παρασκευή, ο Τενγκ δήλωσε ότι η παραβίαση αποτέλεσε μια «σύνθετη επίθεση», η οποία περιλάμβανε έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή και κακόβουλο λογισμικό σχεδιασμένο να διαγράφει τα ίχνη της δραστηριότητάς του, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της επίθεσης.

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Η Binance ανακοίνωσε ότι έχει δεσμεύσει περίπου 6,34 δισ. δολάρια από εταιρικά κεφάλαια για την κάλυψη των απωλειών. «Η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: η Binance θα καλύψει πλήρως τις οικονομικές επιπτώσεις από την κλοπή των κεφαλαίων σε αυτό το περιστατικό», ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την Binance, τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την επαναγορά των κλεμμένων ψηφιακών νομισμάτων προήλθαν από διάφορες πηγές: μέρος του Secure Asset Fund for Users (SAFU), ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενός αποθεματικού σε Bitcoin που διατηρεί η εταιρεία για την προστασία των πελατών σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων της, καθώς και από το ασφαλιστικό ταμείο συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα ίδια εταιρικά της κεφάλαια.

Το FBI υποστηρίζει ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα

Το Σάββατο, το FBI επιβεβαίωσε τις προηγούμενες εκτιμήσεις ιδιωτικών ερευνητών και αναλυτών, σύμφωνα με τις οποίες πίσω από την επίθεση βρίσκεται η ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα. Η ομάδα εκτιμάται ότι αποτελεί μέρος της ομάδας Lazarus, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή το 2014, όταν κατηγορήθηκε για την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της Sony Pictures, ως αντίποινα για την ταινία «The Interview», που σατίριζε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

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«Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) δημοσιοποιεί πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρεια Κορέα) ευθύνεται για την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 29 Οκτωβρίου», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία.

Το FBI πρόσθεσε ότι έχει εντοπίσει ενέργειες μελών της ομάδας TraderTraitor για τη μετατροπή των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων σε Ethereum. Εκτιμά, επίσης, ότι στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η νομιμοποίηση των κεφαλαίων μέσω υπηρεσιών αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Η υπηρεσία κάλεσε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να «μπλοκάρουν συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ή προέρχονται από διευθύνσεις τις οποίες χρησιμοποιούν τα μέλη της ομάδας TraderTraitor για τη νομιμοποίηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων».

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Στο στόχαστρο απατεώνων οι πελάτες που επιχειρούν να αποσύρουν χρήματα

Την ώρα που οι πελάτες της Binance προσπαθούν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Τσανγκπένγκ Ζάο, ευρύτερα γνωστός ως CZ, προειδοποίησε ότι απατεώνες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων στοχοποιούν όσους επιχειρούν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

«Οι απόπειρες εξαπάτησης πληθαίνουν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απαντώντας σε προηγούμενη δημοσίευση που προειδοποιούσε για τη διακίνηση πλαστών στιγμιότυπων οθόνης και ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

«Ορισμένοι από εσάς ενδέχεται να έχετε δει πρόσφατες αναρτήσεις και στιγμιότυπα οθόνης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα είναι πλαστά και οι πληροφορίες που περιέχουν είναι ψευδείς. Για έγκυρη και επικαιροποιημένη ενημέρωση, να ανατρέχετε πάντα στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας και τις ανακοινώσεις μας», ανέφερε η σχετική ανάρτηση.

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⚠️ Some of you may have seen posts and screenshots circulating recently. Please be aware that these screenshots are fake and the information in them is false. For accurate and up-to-date information, always refer to our official channels and announcements. pic.twitter.com/3gdxUVDm9C Advertisement November 1, 2026

Πιέσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων μετά την επίθεση

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί παρατηρητές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι διαρκώς διευρυνόμενες δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την αγορά των κρυπτονομισμάτων και τα πρωτόκολλα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Μετά την είδηση της επίθεσης, το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν κατά 5%, το Ethereum κατέγραψε πτώση σχεδόν 6%, ενώ το BNB, το εγγενές κρυπτονόμισμα της Binance, σημείωσε απώλειες σχεδόν 10%.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC

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