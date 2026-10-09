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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026, αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. (“CMF”) για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Βασικά Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς

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Η εταιρεία προχωρά στη Δημόσια Προσφορά έως 42.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας US$0,04 εκάστη) με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €250,0 εκατομμυρίων (ανώτατη τιμή διάθεσης €7,84 ανά μετοχή) και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, εκτιμώνται σε περίπου €239,3 εκατομμύρια μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, και προορίζονται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 Νέων Πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εντός 24 μηνών, ενώ τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα έως τα €300,0 εκατομμύρια δύνανται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού

Ως ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης για το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης ορίζεται η 12.10.2026, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας προσφοράς ορίζεται η 13.10.2026 στις 10:00 π.μ., με την περίοδο εγγραφών να ολοκληρώνεται στις 15.10.2026 στις 16:00.

Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Τράπεζα Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Τράπεζα Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.

Υψηλή Ζήτηση από Εξέχοντες Cornerstone Investors

Σημαντικό σημείο της Δημόσιας Προσφοράς αποτελεί η δεσμευτική συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors), γεγονός που μεταξύ άλλων αναδεικνύει την ελκυστικότητα της έκδοσης. Μεταξύ των Cornerstone Investors, συγκαταλέγονται:

Εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €20 εκατ.

Εταιρείες συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €20 εκατ.

Εταιρείες συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €15 εκατ.

Εταιρείες συμφερόντων Γιώργου Περιστέρη, με δέσμευση συμμετοχής συνολικού ποσού €15 εκατ.

Στρατηγική & Στόχοι

Η CMF είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που εξειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Η εκμετάλλευση του στόλου πραγματοποιείται μέσω μακροχρόνιων χρονοναυλώσεων προκαθορισμένου ναύλου (take-or-pay) με διεθνώς αναγνωρισμένους ναυλωτές, με στόχο τη δημιουργία προβλέψιμων, συμβασιοποιημένων ταμειακών ροών και τον περιορισμό της έκθεσης στις εποχιακές και κυκλικές διακυμάνσεις των ναύλων.

Επιπλέον, η CMF, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής και εφόσον προκύπτουν ελκυστικές ευκαιρίες, δύναται να επεκτείνει την παρουσία της και σε άλλους κλάδους της ναυτιλίας και σε άλλες κατηγορίες πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι βασικές αρχές της στρατηγικής της Εταιρείας: εξασφαλισμένη μακροχρόνια ναύλωση κατά την αγορά με αντισυμβαλλόμενους αξιόπιστους ναυλωτές υψηλής ποιότητας και αυξητική απόδοση.

Η εταιρεία σε χρηματοοικονομικό επίπεδο στοχεύει στην:

διατήρηση υψηλής κάλυψης εσόδων μέσω μακροχρόνιων χρονοναυλώσεων με κλιμακούμενες λήξεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επαναναύλωσης,

συνετή χρηματοδότηση και ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση με προγραμματισμένη απομείωση δανεισμού,

μετοχοκεντρική πολιτική κατανομής κεφαλαίου με στόχο σταθερές διανομές στους Μετόχους

επιλεκτική ανάπτυξη μέσω εξαγορών με εξασφαλισμένες ναυλώσεις.

Επέκταση Στόλου με Υψηλά Τεχνολογικά Πρότυπα

Ο εν λειτουργία στόλος του Ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, αποτελείται από 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU.

Παράλληλα, η CMF υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο επέκτασης του στόλου της, συνολικού ύψους περίπου $1,8 δισ. για την προσθήκη 23 νέων πλοίων συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU, τα οποία θα παραδοθούν σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2028.

Με την πλήρη παράδοση των νέων πλοίων ο συνολικός στόλος της CMF θα ανέρχεται σε 36 πλοία, αποτελούμενος από 13 πλοία τύπου feeder (1.800 – 2.800 TEU) και 10 πλοία τύπου Neo-Panamax (περίπου 8.700 TEU) διπλού καυσίμου (dual-fuel LNG), με δυνατότητα καύσης LNG, bio-LNG και e-LNG, προσφέροντας ευελιξία καυσίμου και μείωση της ρυθμιστικής έκθεσης κόστους, έναντι πλοίων συμβατικού καυσίμου.

Με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026 και με την παραδοχή της ολοκλήρωσης των παραδόσεων, η μέση ηλικία του στόλου της Εταιρείας σταθμισμένη με βάση την χωρητικότητα σε TEU, ανέρχεται σε μόλις 0,5 έτη, αναδεικνύοντας τον στόλο της ως έναν από τους νεότερους παγκοσμίως.

Πλήρης Συμβασιοποίηση Εσόδων και Κορυφαίοι Διεθνείς Ναυλωτές

Το σύνολο του στόλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπό παραλαβή νέων πλοίων, καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται έως το 2038.

Η μεσοσταθμική εναπομένουσα διάρκεια των ναυλοσυμφώνων ανέρχεται στα 9,4 έτη, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ορατότητα μελλοντικών εσόδων και προστασία από τις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Πλήρης ορατότητα εσόδων καθώς το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης έχει ήδη συμβασιοποιηθεί έως το 2034.

Τα συνολικά ελάχιστα προβλεπόμενα έσοδα από τις συναφθείσες ναυλώσεις ανέρχονται σε περίπου $3,9 δισ., τα οποία εάν συνυπολογιστούν τα δικαιώματα προαίρεσης παράτασης της διάρκειας των ναυλοσυμφώνων, ανέρχονται σε περίπου $4,9 δισ.

Το χαρτοφυλάκιο των ναυλωτών απαρτίζεται από κορυφαίους διεθνείς διαχειριστές τακτικών γραμμών, με την CMA CGM να αντιπροσωπεύει το 74,8% και την Unifeeder το 24,9% του συμβασιοποιημένου ανεκτέλεστου υπόλοιπου εσόδων.

Ισχυρές Οικονομικές Επιδόσεις και Εύρωστη Χρηματοοικονομική Θέση

Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος σημείωσε κύκλο εργασιών $122,85 εκατ., λειτουργικά κέρδη EBITDA $89,85 εκατ. και καθαρά κέρδη $64,94 εκατ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε $57,46 εκατ., το EBITDA σε $39,73 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε $29,93 εκατ.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε $82,05 εκατ. για το 2025 και σε $50,37 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στις 30.06.2026, το καθαρό χρέος ανερχόταν σε $235,5 εκατ., ενώ τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε $416,1 εκατ.

Βασικός Μέτοχος με Αποδεδειγμένο Ιστορικό στην Δημιουργία Αξίας

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Μοναδικός μέτοχος του Ομίλου κατά την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου είναι η Capital Maritime & Trading, εταιρεία που ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, ενώ μετά την δημόσια προσφορά και, υπό την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα κατέχει ποσοστό περίπου 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Μερισματική Πολιτική & Επιβράβευση Μετόχων

Η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την διανομή και καταβολή μερισμάτων στους μετόχους ύψους εξήντα τοις εκατό (60%) έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση.

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Η ομιλία του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη

Καλησπέρα.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε μαζί μας απόψε.

Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας.

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Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Είναι ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ανοίγει την πρόσβαση του επενδυτικού κοινού στη ναυτιλία και μάλιστα εδώ, στη χώρα που γέννησε τη ναυτιλία και της οποίας οι πλοιοκτήτες κυριαρχούν παγκοσμίως.

Άρα μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας και ήταν κάτι που μπορώ να σας πω ότι το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια και αυτό που θέλαμε πολύ είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, από μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και το track record στις χρηματαγορές, να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας.

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Γνωρίζετε όλοι νομίζω πως για εμάς στην Capital αυτό δεν είναι το πρώτο IPO που πραγματοποιούμε.

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Εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία.

Δεν το λέμε εμείς, αλλά τα στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει περισσότερα από δυόμισι δισ. δολάρια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα μας ξέρει καλά.

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Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης που πατά σε πολύ γερά θεμέλια.

Είναι μια σπάνια σχέση η οποία αποδεικνύεται στην πράξη.

Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου. Να τον τηρείς ανεξάρτητα με τις συνθήκες της αγοράς. Στη ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και όπως πολλοί γνωρίζουν, οι περισσότερες συμφωνίες γίνονται στο τηλέφωνο ή με μια χειραψία και οι υπογραφές μπορεί να πέσουν όταν έχει τελειώσει ήδη η δουλειά. Όλα βασίζονται σε έναν λόγο.

Εμείς αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας, γι’ αυτό και οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε είναι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες (repeat business), με ανθρώπους οι οποίοι και μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε.

Και αυτό είναι κάτι που όσοι μας έχουν εμπιστευθεί, όσοι έχουν επενδύσει στις εταιρείες μας το γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε ένα.

Από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα.

Έτσι αντιλαμβανόμαστε την επιβράβευση. Έμπρακτα.

Και η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο Ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον Ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγαλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο.

Θέλω να πω λίγα λόγια για τον Όμιλο και τη CMF. Περισσότερα θα σας πει σε λίγο ο κ. Καλογηράτος.

Θα σταθώ στο όραμα, στις αξίες, στη φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από κάθε τί που κάνουμε.

Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Είναι ένα πάθος, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια μεγάλη αγάπη.

Εδώ και τρεις γενιές η Θάλασσα είναι το σπίτι μας.

Γνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει. Αλλά και την ευθύνη που πρέπει πάντα να έχουμε, όταν δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο.

Ευθύνη πρωτίστως για τους ανθρώπους μας, τους ναυτικούς μας και την ασφάλειά τους. Ευθύνη για το περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει συνείδηση.

Έχουμε απόλυτη συναίσθηση του ρόλου και της σημασίας που έχει η ναυτιλία για ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τους πολέμους στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στον Αραβικό Κόλπο, στη Ερυθρά Θάλασσα Βλέπουμε ότι η ναυτιλία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Χρειάζεται γιατί εξασφαλίζει την εφοδιαστική αλυσίδα για όλο τον κόσμο και έχει τεράστια σημασία σήμερα.

Η ναυτιλία είναι κεντρική αρτηρία για την παγκόσμια οικονομία.

Η ευημερία και η πρόοδος των λαών στηρίζεται άμεσα στη δυνατότητά μας, στη δυνατότητα ολόκληρου του κλάδου, να μεταφέρει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αγαθά και προϊόντα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από την ενέργεια που βάζει σε κίνηση ολόκληρα κράτη, μέχρι τα φάρμακα που είναι καθημερινά απαραίτητα για την ανθρωπότητα.

Αυτός είναι ο ρόλος μας. Κάθε ώρα, κάθε μέρα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, όλο τον χρόνο.

Με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που έχουμε χτίσει εδώ και δεκαετίες στις διεθνείς θάλασσες. επιδιώκουμε πάντα να τον φέρνουμε εις πέρας, σήμερα αύριο και κάθε λεπτό.

Να πρωτοπορούμε, να καινοτομούμε, να διαμορφώνουμε καλύτερες συνθήκες για τη ναυτιλία, σε κάθε επίπεδο, να είμαστε πρωτοπόροι.

Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, ταχύτητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και κυρίως με απτά αποτελέσματα, γιατί αυτά είναι που μένουν. .

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία καθημερινά.

Αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, για τους ναυτικούς, αξία για τις κοινωνίες ανά τον κόσμο.

Αυτό θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε πλέον στην Capital Maritime Finance..

Σχεδιάσαμε μια νέα εταιρεία και τοποθετήθήκαμε στρατηγικά στον κλάδο των containerships.

Μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπερνά τους κύκλους και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζονται στη διεθνή ναυτιλία.

Ένας υπερσύγχρονος, νέος στόλος, με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Αποτέλεσμα ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος, με το οποίο επεκτείνουμε διαρκώς τον στόλο μας.

Πλοία με υψηλή ζήτηση που είναι ιδανικά για τις εμπορικές ανάγκες που διαμορφώνονται διεθνώς. Πλοία που εξυπηρετούν άψογα τη μεγάλη ανάπτυξη των βασικών και των περιφερειακών δρομολογίων.

Μακροχρόνια εξασφαλισμένα έσοδα περίπου 4 δισ. Δολάρια με πλέον αξιόπιστους ναυλωτές από τους μεγαλύτερους στον κλάδο.

Μακροχρόνιες, πολυετείς χρονοναυλώσεις που μας εξασφαλίζουν έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου.

Και φυσικά έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, κορυφαίοι ναυτικοί, που είναι περιζήτητοι διεθνώς. Είναι οι άνθρωποί μας που επιλέγουν σταθερά να είναι μέλη της δικής μας οικογένειας.

Σε μια εποχή που τα πάντα δείχνουν να αλλάζουν, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που φέρνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ορατότητα στη ναυτιλία.

Μια σύγχρονη εταιρεία, με νέο στόλο που έχει όμως βαθιά τις ρίζες της στη φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτων της.

Σας ευχαριστώ.

Κύρια Σημεία Παρουσίασης Επενδυτών και Δημοσιογράφων για την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO).

Επενδυτική Πρόταση & Επισκόπηση Στόλου

Η CMF αποτελεί μια νέα ναυτιλιακή πλατφόρμα που συνδυάζει μοναδικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και εισοδήματος . Ο στόλος της αποτελείται από 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών , ναυλωμένα σε μακροχρόνιες συμβάσεις από κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών.

που συνδυάζει . Ο στόλος της αποτελείται από , ναυλωμένα σε μακροχρόνιες συμβάσεις από κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών. Σύνθεση Στόλου: 13 πλοία σε λειτουργία 23 νέα πλοία έως το τέλος του 2028 (19 υπό ναυπήγηση και 4 προς απόκτηση μέσω υπογεγραμμένων προσυμφώνων).

Τύποι Πλοίων: 26 Gearless Feeders χωρητικότητας 1.8k – 2.9k TEU. 10 Dual-Fuel LNG Neo-Panamax χωρητικότητας 8.8k TEU.

Βασικά Οικονομικά & Επιχειρησιακά Μεγέθη Στόλου: $3,9 δισ. εξασφαλισμένο συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο έσοδο , έως το 2038 ( ανέρχεται σε $4,9 δισ. αν συμπεριληφθούν τα δικαιώματα προαίρεσης επέκτασης ναύλωσης ). 100% εξασφαλισμένη απασχόληση στόλου . 9,4 έτη μέση εναπομείνασα διάρκεια ναυλοσυμφώνων . ~0,5 έτη μέση σταθμισμένη ηλικία στόλου σταθμισμένη σε TEU (Σταθμισμένη βάσει TEU, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026 και με την παραδοχή της ολοκλήρωσης των παραδόσεων).



Συμβατικό Πλαίσιο & Ορατότητα Εσόδων

100% Κάλυψη Ημερών : Το 100% των διαθέσιμων ημερών του στόλου είναι συμβασιοποιημένο με σταθερές ναυλώσεις τύπου take-or-pay έως και το έτος 2034.

: Το 100% των διαθέσιμων ημερών του στόλου είναι συμβασιοποιημένο με σταθερές ναυλώσεις τύπου take-or-pay έως και το έτος 2034. Έναρξη Ναυλώσεων: Τα υπό κατασκευή νεότευκτα και τα πλοία υπό SPA ξεκινάνε τη μακροχρόνια ναύλωσή τους αμέσως μετά την παραλαβή τους από το ναυπηγείο.

Αναλυτικό Προφίλ Ναυλωτών

CMA CGM | Ο 3ος μεγαλύτερος liner παγκοσμίως βάσει χωρητικότητας, με στόλο περίπου 750 πλοίων και χωρητικότητα 4,6 εκατ. TEU (~14% της παγκόσμιας). Πλαίσιο Συνεργασίας με CMF: 30 πλοία προς μίσθωση, ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων $2,9 δις., μέση διάρκεια ναύλωσης 10 έτη.

| Ο 3ος μεγαλύτερος liner παγκοσμίως βάσει χωρητικότητας, με στόλο περίπου 750 πλοίων και χωρητικότητα 4,6 εκατ. TEU (~14% της παγκόσμιας). UNIFEEDER (Θυγατρική της DP World) | Ηγετική παρουσία στον τομέα feeder και short-sea. Δίκτυο με περισσότερα από 120 πλοία και χωρητικότητα ~170.000 TEU. Πλαίσιο Συνεργασίας με CMF: 6 πλοία προς μίσθωση, ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων $1,0 δις., μέση διάρκεια ναύλωσης 8 έτη.

(Θυγατρική της DP World) | Ηγετική παρουσία στον τομέα feeder και short-sea. Δίκτυο με περισσότερα από 120 πλοία και χωρητικότητα ~170.000 TEU.

Χρηματοδοτικό Πλάνο & Κεφαλαιακή Δομή

Υπολειπόμενο Πρόγραμμα Επενδύσεων: $ 1,82 δισ.

Εξασφαλισμένη Χρηματοδότηση Νεότευκτων: $1,60 δισ.

Εκτιμώμενα Καθαρά Έσοδα από το IPO: ~$280 εκατ. (€250 εκατ. ακαθάριστα έσοδα με ισοτιμία EUR/USD 1,12 στις 5 Οκτωβρίου 2026).

ακαθάριστα έσοδα με ισοτιμία EUR/USD 1,12 στις 5 Οκτωβρίου 2026). Στρατηγική Κεφαλαίων: Τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καλύπτουν πλήρως τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις των νεότευκτων, καθώς και τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, ενώ οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές προσφέρουν επιπλέον ευελιξία και υποστηρίζουν τη μερισματική πολιτική.

Μερισματική Πολιτική

Συχνότητα Καταβολής: Τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά, υποκείμενο σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο

Στόχος Διανομής: 60% – 70% των Προσαρμοσμένων Καθαρών Κερδών, υποστηριζόμενος από το εξασφαλισμένο ανεκτέλεστο εσόδων των $3,9 δισ. (100% έως το 2034).

Δομή & Βασικοί Όροι της Δημόσιας Προσφοράς

Εκδότης: Capital Maritime Finance Corp.

Τύπος Συναλλαγής: Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO)

Αγορά Εισαγωγής: Euronext Athens

Δομή Προσφοράς: 100% Primary offering

Μέγεθος Προσφοράς: €250 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των €70 εκατ. από Cornerstone Investors)

Ανώτατη Τιμή Προσφοράς: €7,84 ανά μετοχή

Χρήση Εσόδων: Χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών επέκτασης στόλου και σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.