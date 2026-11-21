Anthropic: Εκτοξεύτηκε η μετοχή της στο ντεμπούτο της στο Nasdaq – Άγγιξε τα 2 τρισ. δολάρια η αποτίμηση

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ίαν Χόγκαρθ πούλησε τις μετοχές του στην εταιρεία Anthropic προκειμένου να αναλάβει τη δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απόφαση αυτή του κόστισε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια, καθώς επιδίωξε να αποφύγει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ίδιος εξήγησε πως ένας δημόσιος λειτουργός που ρυθμίζει τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να διατηρεί οικονομικά συμφέροντα σε εταιρείες του χώρου.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, ο οποίος είχε αναθέσει στον Χόγκαρθ τον ρόλο αυτό, ανέλαβε αργότερα καθήκοντα συμβούλου στην ίδια εταιρεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ίαν Χόγκαρθ πήρε μια απόφαση που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ακριβή: πούλησε τις μετοχές του στην Anthropic, προκειμένου να αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στη βρετανική κυβέρνηση και να ασχοληθεί με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος, εκτιμάται ότι του κόστισε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν λάβουμε υπόψη ότι ο άνθρωπος που του ζήτησε να αναλάβει αυτή την αποστολή, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, κατέληξε αργότερα να γίνει σύμβουλος της ίδιας εταιρείας.

Advertisement

Advertisement

The Anthropic stock market float will mint a string of multi-billionaires and multi-millionaires, but one early British investor will be nursing his losses.



Ian Hogarth was an angel investor in the Claude maker, but felt he had to sell his stock to set up the only non-American… — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 19, 2026

Η επένδυση που εγκατέλειψε για να αναλάβει κρατικό ρόλο

Ο Ίαν Χόγκαρθ ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές της Anthropic, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε το 2021 και εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου. Το 2023, ωστόσο, όταν ο Ρίσι Σούνακ τού ζήτησε να συμβάλει στη δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (AI Safety Institute), ο Χόγκαρθ αποφάσισε να αποχωρήσει από την επένδυσή του.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο podcast The Amol Rajan Connection, την οποία δημοσίευσε το Podcast Rex, δεν θα ήταν σωστό να διατηρεί οικονομικό συμφέρον σε μια εταιρεία την οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να αξιολογεί ή να εποπτεύει μέσα από τον δημόσιο ρόλο του.

«Ήταν μια πολύ ακριβή απόφαση. Ξέρετε, έχω και στεγαστικό δάνειο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το οικονομικό κόστος της επιλογής του.

Στην ίδια συζήτηση εξήγησε ότι κάποιος που συμμετέχει στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα πρέπει να διατηρεί μετοχές σε μια μεγάλη εταιρεία που ενδέχεται να επηρεαστεί από τις αποφάσεις αυτές. «Δεν νομίζω ότι το βρετανικό κοινό θα το δεχόταν, ούτε κι εγώ», είπε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, η πώληση των μετοχών του εκτιμάται ότι του κόστισε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια, με βάση την αξία που θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει στη συνέχεια.

Advertisement

I believe Ian Hogarth – @soundboy – deserves much wider and deeper credit and recognition for voluntarily forfeiting shares in Anthropic so that he could set up and run the AI Security Institute (@AISecurityInst) – where he, and Britain, are generally acclaimed to be doing an… pic.twitter.com/Mvw2os1kZK — Amol Rajan (@amolrajan) November 5, 2026

Η εκρηκτική πορεία της Anthropic και η είσοδος στο χρηματιστήριο

Η Anthropic γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με την αποτίμησή της να αυξάνεται σημαντικά καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτών και τεχνολογικών εταιρειών.

Η είσοδός της στο χρηματιστήριο έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην αξία της. Σύμφωνα με το Associated Press, η μετοχή της διατέθηκε αρχικά στα 83 δολάρια και ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 111,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 34%.

Advertisement

Η πορεία αυτή δημιούργησε σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για όσους είχαν διατηρήσει μετοχές στην εταιρεία από τα πρώτα της βήματα. Για τον Χόγκαρθ, όμως, η απόφαση να αποχωρήσει πριν από την εκτόξευση της αξίας της αποδείχθηκε ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η ειρωνεία με τον Ρίσι Σούνακ

Το πιο παράδοξο στοιχείο της ιστορίας είναι η μετέπειτα επαγγελματική πορεία του Ρίσι Σούνακ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος είχε ζητήσει από τον Χόγκαρθ να αναλάβει τη δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης, εντάχθηκε αργότερα στο δυναμικό της Anthropic ως σύμβουλος.

Έτσι, ο άνθρωπος που είχε εγκαταλείψει την επένδυσή του για να αποφύγει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, βλέπει σήμερα τον πρώην πρωθυπουργό που του ανέθεσε τον συγκεκριμένο ρόλο να συνεργάζεται με την εταιρεία από την οποία ο ίδιος είχε αποχωρήσει.

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει και το ευρύτερο ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

REUTERS

Από τη Songkick στις επενδύσεις στην τεχνολογία

Ο Ίαν Χόγκαρθ έχει μακρά πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Είναι συνιδρυτής της Songkick, μιας πλατφόρμας που ασχολείται με τη μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών, ενώ στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε ως επενδυτής μέσω της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Plural.

Όπως αναφέρει το Dealroom, ο Χόγκαρθ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη του σχετικού βρετανικού θεσμού.

Advertisement

Η δική του περίπτωση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική οικονομική συμμετοχή, την επαγγελματική πορεία και την ανάληψη δημόσιας ευθύνης ιδίως σε έναν κλάδο που εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς.

Advertisement

Σχετικά άρθρα Anthropic: Εκτοξεύτηκε η μετοχή της στο ντεμπούτο της στο Nasdaq – Άγγιξε τα 2 τρισ. δολάρια η αποτίμηση