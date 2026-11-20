Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εισαγωγή της εταιρείας Anthropic στο χρηματιστήριο οδήγησε σε σημαντική άνοδο της αποτίμησης των μεριδίων των επτά συνιδρυτών της, ξεπερνώντας συνολικά τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ιδρυτές έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν το 80% των μετοχών τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ επιπλέον 5% θα κατευθυνθεί στο Anthropic Public Benefit Fund για κοινωνικές δράσεις.

Σημαντικά οικονομικά οφέλη αποκόμισαν και άλλοι πρώιμοι επενδυτές, όπως η εταιρεία Sound Ventures, καθώς η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε στα 97,17 δολάρια κατά το κλείσιμο της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης.

Τα κεφάλαια που θα διατεθούν μέσω του ειδικού ταμείου στοχεύουν στην υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αυτοματοποίησης στην αγορά εργασίας.

Οι επτά συνιδρυτές της εταιρείας προέρχονται από ακαδημαϊκά και ερευνητικά υπόβαθρα, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια και την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε περισσότερα από 180 δισ. δολάρια έφτασε η συνολική θεωρητική αξία των μεριδίων των επτά συνιδρυτών της Anthropic, μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο την Πέμπτη, με τιμή υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η μετοχή ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 111,50 δολάρια, ανεβάζοντας την αξία της συμμετοχής κάθε συνιδρυτή στα 26,5 έως 27 δισ. δολάρια. Ανάμεσα στους επτά βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, και η αδελφή του, Ντανιέλα.

Advertisement

Advertisement

Οι ιδρυτές έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να διαθέσουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς το 80% των μετοχών που κατέχουν. Με βάση την αρχική τιμή διαπραγμάτευσης, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 150 δισ. δολάρια.

Σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αναμένεται να αποκομίσουν και άλλοι πρώιμοι επενδυτές. Μεταξύ αυτών είναι ο Γκάι Οζέρι, μάνατζερ της Μαντόνα, ο οποίος συμμετέχει στη Sound Ventures, εταιρεία επενδύσεων που δημιούργησε μαζί με τον ηθοποιό Άστον Κούτσερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία κατέχει το 0,5% της Anthropic, με την αξία της συμμετοχής της να υπολογίζεται στα 10 δισ. δολάρια κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Η μετοχή, ωστόσο, έκλεισε στα 97,17 δολάρια, περιορίζοντας την αποτίμηση των μεριδίων των επτά ιδρυτών σε λίγο περισσότερα από 160 δισ. δολάρια συνολικά, ή περίπου 23 δισ. δολάρια για τον καθένα. Η συμμετοχή της Sound Ventures διαμορφώθηκε αντίστοιχα στα 8,75 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προβλέψει τη διάθεση του 5% των μετοχών της στο Anthropic Public Benefit Fund. Στόχος του συγκεκριμένου ταμείου είναι να εξετάσει τη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά και τη δυνατότητα απευθείας οικονομικής ενίσχυσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Μέρος των χρημάτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών που ενδέχεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην απασχόληση, καθώς εντείνονται οι συζητήσεις για το μέλλον της εργασίας και τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης.

Ποιοι είναι οι επτά συνιδρυτές της Anthropic

Ντάριο Αμοντέι, 43 ετών

Advertisement

Ο επικεφαλής της Anthropic γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και σπούδασε στα πανεπιστήμια Stanford και Princeton. Πριν ασχοληθεί με την ίδρυση της Anthropic, εργάστηκε στην κινεζική εταιρεία Baidu και στην Google, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην OpenAI, όπου ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου έρευνας.

Το 2020 αποχώρησε από την OpenAI, με τις διαφωνίες σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης να αναφέρονται ως ένας από τους βασικούς λόγους της απόφασής του. Έκτοτε, η ανάπτυξη ασφαλέστερων συστημάτων AI αποτελεί κεντρικό άξονα της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ο Αμοντέι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Παράλληλα, έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση του 50% των θέσεων εργασίας γραφείου μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Advertisement

Ντανιέλα Αμοντέι, 39 ετών

Η αδελφή του Ντάριο ξεκίνησε την καριέρα της στον πολιτικό χώρο, έχοντας εργαστεί στο αμερικανικό Κογκρέσο και σε προεκλογική εκστρατεία. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας θέση στην εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe, ενώ αργότερα εργάστηκε στην OpenAI.

Σήμερα βρίσκεται στην ηγεσία της Anthropic, με βασική αρμοδιότητα την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με τις ανθρώπινες αξίες και επιδιώξεις.

Advertisement

Είναι παντρεμένη με τον Χόλντεν Κάρνοφσκι, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση δράσεων του κινήματος του αποτελεσματικού αλτρουισμού, έχοντας συνιδρύσει τις οργανώσεις GiveWell και Open Philanthropy.

Τζακ Κλαρκ, 38 ετών

Ο Τζακ Κλαρκ, που γεννήθηκε στο Μπράιτον και είχε εργαστεί στο παρελθόν ως δημοσιογράφος, συγκαταλέγεται πλέον στους πλουσιότερους Βρετανούς. Η αξία της συμμετοχής του στην Anthropic υπολογίζεται σε περίπου 26,6 δισ. δολάρια.

Advertisement

Είναι επικεφαλής του Anthropic Institute, ενός ερευνητικού φορέα που μελετά τις κοινωνικές και ευρύτερες επιπτώσεις της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Advertisement

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εκτίμησε ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες ένα σύστημα AI θα μπορούσε να συμβάλει σε μια επιστημονική ανακάλυψη που θα τιμηθεί με Νόμπελ. Προέβλεψε επίσης ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν τεχνικά επαγγέλματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια πιο αργή ανάπτυξη της τεχνολογίας θα έδινε στην ανθρωπότητα περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί για τις συνέπειές της.

Τζάρεντ Κάπλαν, 42 ετών

Ο επικεφαλής επιστήμονας της Anthropic έχει διδακτορικό στη θεωρητική σωματιδιακή φυσική από το Πανεπιστήμιο Harvard. Προτού συμμετάσχει στην ίδρυση της εταιρείας, εργάστηκε ως ερευνητής στην OpenAI.

Advertisement

Έχει ξεχωρίσει για τη συμβολή του στη μελέτη των λεγόμενων scaling laws, δηλαδή των κανόνων που περιγράφουν πώς αυξάνονται οι δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με τους υπολογιστικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευσή τους.

Σε συνέντευξή του στον Guardian είχε αναφερθεί στους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκτούσαν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τις λειτουργίες τους, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τομ Μπράουν, 39 ετών

Ο Τομ Μπράουν είναι ο επικεφαλής υπολογιστικών υποδομών της Anthropic, έχοντας την ευθύνη για τη χρήση και την προμήθεια των data centers που χρειάζεται η εταιρεία.

Πριν από την ίδρυση της Anthropic, είχε εργαστεί ως ανώτερος μηχανικός στην OpenAI. Έχει εκφραστεί θετικά για την κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο σχολίασε θετικά ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε ότι η ανάπτυξη των υποδομών δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει σημαντική οικονομική ευημερία. Η επέκταση των data centers, ωστόσο, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Κρις Ολά, 34 ετών

Ο Κρις Ολά εγκατέλειψε το πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στη συνέχεια εξασφάλισε υποτροφία από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει θέσεις στην Google και την OpenAI, όπου ασχολήθηκε με τη μελέτη των νευρωνικών δικτύων, της τεχνολογίας που αποτελεί τη βάση των σύγχρονων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Το όνομά του βρέθηκε στην επικαιρότητα φέτος λόγω της συνεργασίας του με τον Πάπα Λέοντα, τον οποίο συνόδευσε τον Μάιο κατά την παρουσίαση εγκυκλίου για τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ολά εξέφρασε τότε την εκτίμησή του για την ενασχόληση της Καθολικής Εκκλησίας με το ζήτημα.

Σύμφωνα, πάντως, με δημοσιεύματα, υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ τους σχετικά με το εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε κάποτε να αποκτήσει συνείδηση.

Σαμ ΜακΚάντλις, 36 ετών

Ο Σαμ ΜακΚάντλις, γνωστός στην Anthropic ως Chief Architect, έχει διδακτορικό στη θεωρητική και μαθηματική φυσική από το Πανεπιστήμιο Stanford.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του πορείας ασχολήθηκε με την κβαντική βαρύτητα, έναν τομέα της φυσικής που επιχειρεί να συνδέσει τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν με την κβαντική μηχανική.

Πριν από την Anthropic εργάστηκε στην OpenAI ως ερευνητής. Έχει επίσης δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες για τους νόμους κλιμάκωσης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την ευθυγράμμιση και την ασφάλεια των συστημάτων AI.

Πηγή: Guardian