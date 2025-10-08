Το 1912, ο John Pierpont Morgan, ιδρυτής της περίφημης πλέον JP Morgan είχε πεί στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο, ότι «το χρήμα είναι ο χρυσός και τίποτα άλλο», υποστηρίζοντας ότι μόνο ο χρυσός έχει εγγενή αξία καθώς η αξία των νομισμάτων εξαρτάται απλώς από την εμπιστοσύνη.

Πάνω από έναν αιώνα αργότερα, η τιμή του χρυσού άγγιξε τις 4.000 δολάρια η ουγγιά σπάζοντας τους τελευταίους μήνες συνεχόμενα ρεκόρ όλων των εποχών, με τους αναλυτές να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να φτάσει και τις 5.000 δολάρια η ουγγιά. Αυτό έχει δημιουργήσει τις τελευταίες ημέρες ακόμη και ουρές έξω από κεντρικές τράπεζες για να προμηθευτούν το ευγενές μέταλλο.

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ray Dalio, προτρέπει πλέον όσους έχουν χρήματα να τα επενδύσουν σε χρυσό, καθώς η τιμή του έχει εκτοξευτεί στα επίπεδα της δεκαετίας του 1970, όταν παράγοντες όπως το υψηλό χρέος και η νομισματική αβεβαιότητα διάβρωσαν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε μετοχές και νομίσματα. Όπως τότε, έτσι και σήμερα σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες ταυτίζονται με τέτοιο τρόπο που οι άνθρωποι στρέφονται στα σίγουρα «χαρτιά».

Φυσικά, αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν και κάποιοι που αμφισβήτησαν την δύναμη του χρυσού, ανάμεσά τους και ο Warren Buffett ο οποίος το 1998, είχε πει γλαφυρά: «ο χρυσός εξορύσσετε από το έδαφος στην Αφρική ή κάπου αλλού. Στη συνέχεια, τον λιώνουμε και σκάβουμε μια άλλη τρύπα όπου τον θάβουμε και πληρώνουμε ανθρώπους να στέκονται τριγύρω και να τον φυλάνε. Αν κάποιος μας παρακολουθεί από τον Άρη μάλλον ξύνει το κεφάλι του».

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι ότι ο χρυσός ξεπερνά πλέον το όριο των 4.000 δολαρίων για πρώτη φορά κι αυτό συμβαίνει γιατί οι επενδυτές αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο απέναντι σε ένα ασθενέστερο δολάριο, σε γεωπολιτική αστάθεια, μια οικονομική αβεβαιότητα και έναν επίμονο πληθωρισμό.

«Οποιαδήποτε σοβαρή πολιτική απόφαση σε κάποιο σημείο του πλανήτη προκαλεί τρικυμία σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όπως οι δασμοί Τραμπ, το κλείσιμο της Αμερικανικής κυβέρνησης και το πολιτικό χάος στη Γαλλία μετά την παραίτηση του Sebastien Lecornu», δήλωσε ο Vivek Dhar, επικεφαλής εμπορευμάτων στην Commonwealth Bank of Australia. Αυτό εξηγεί γιατί οι άνθρωποι σε περιόδους πολέμων, μεγάλων οικονομικών κρίσεων και γεωπολιτικών αναταραχών αγοράζουν χρυσό αντί για μετοχές σε χρηματιστήρια που μπορεί να καταρρεύσουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που τα θεωρούν επίφοβα.