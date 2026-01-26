Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι χαοτικές πολιτικές και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ωθούν ολοένα και περισσότερους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού έφτασε σε ιστορικό υψηλό τα 5.100 δολάρια το πρωί της Δευτέρας, πριν υποχωρήσει ελαφρώς και διαμορφωθεί στα 5.089 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 2,2%.

Το ιστορικό αυτό ορόσημο σημειώθηκε την ώρα που ο Τραμπ απειλούσε τον Καναδά με δασμούς 100% σε περίπτωση που ο βόρειος γείτονας των ΗΠΑ «κλείσει συμφωνία με την Κίνα», αλλά και μετά τη δραματική σύγκρουση του Αμερικανού προέδρου με την Ευρώπη για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ήδη σε κατάσταση νευρικότητας, εντείνονται παράλληλα οι φόβοι για νέο shutdown στις ΗΠΑ, μετά την απειλή των Δημοκρατικών να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στον απόηχο του πυροβολισμού άνδρα στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης το Σαββατοκύριακο.

Η άνοδος της Δευτέρας αποτελεί τον πιο πρόσφατο σταθμό σε μια εντυπωσιακή και ιστορική πορεία για τον χρυσό, με την τιμή του να έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 90% από την ορκωμοσία του Τραμπ, πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο Στιβ Μίλερ, σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής της αυστραλιανής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων GSFM, δήλωσε ότι στα τέσσερα δεκαετίες που δραστηριοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έχει ξαναδεί κάτι αντίστοιχο.

«Το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ και η πληθωριστική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80 είναι η τελευταία φορά που θυμάμαι τον χρυσό να κινείται έτσι – και αυτό ήταν πριν ακόμη από τη δική μου παρουσία στις αγορές», ανέφερε.

Ο Μίλερ, πρώην επικεφαλής του τομέα σταθερού εισοδήματος στον επενδυτικό κολοσσό BlackRock, εκτίμησε ότι η τελευταία άνοδος του χρυσού συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες πως η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει σε ενέργειες που θα αποδυναμώσουν το σημαντικότερο νόμισμα παγκοσμίως, το αμερικανικό δολάριο.

Καταλύτης για τη χθεσινή άνοδο αποτέλεσε και η πληροφορία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επικοινώνησε με τράπεζες για να ελέγξει την ισοτιμία του δολαρίου με το αποδυναμωμένο ιαπωνικό γεν.

«Αν η Fed το κάνει αυτό για λογαριασμό του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, υπάρχει μόνο ένας λόγος: πιστεύουν ότι το δολάριο είναι υπερτιμημένο», σημείωσε ο Μίλερ.

Σημαντικές φωνές εντός της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν εδώ και καιρό αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιθυμούσαν ένα ασθενέστερο δολάριο, προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια μεταποιητική βάση των ΗΠΑ.

Ένα πιο αδύναμο δολάριο θα υπονόμευε την αξία βασικών αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρατικά ομόλογα, γεγονός που ενισχύει τη γοητεία του χρυσού ως του απόλυτου αποθεματικού αξίας.

Αυτή η λεγόμενη «στρατηγική απομείωσης» συνοδεύεται και από πιο δραματικές ανησυχίες. Ορισμένοι επισημαίνουν το ανεξέλεγκτο δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές αν οι επενδυτές χάσουν ξαφνικά την εμπιστοσύνη τους στο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Ο Μίλερ, πάντως, εμφανίστηκε λιγότερο πεπεισμένος ότι θα επαληθευτεί αυτό το ακραίο σενάριο.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο χρυσός θα παραμείνει σε υψηλή ζήτηση ως μέσο διαφοροποίησης και ασφάλειας, όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

«Πιστεύω ότι μπορεί να έχει ακόμη περιθώρια ανόδου», κατέληξε. «Αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στην αναταραχή σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων».

