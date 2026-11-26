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Την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της μέσω της εξαγοράς του 100% πέντε εταιρειών που διαθέτουν ενεργειακές υποδομές και έργα υπό ανάπτυξη στη Ρουμανία, έναντι τιμήματος περίπου 93 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η εξαγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2027, ενισχύει παράλληλα την παρουσία του Ομίλου ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας στη Ρουμανία.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε., οι θυγατρικές της PPC Productie Romania και PPC Renewables Romania υπέγραψαν συμφωνίες με τη Navios Investment SRL για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Energy Innovative Solutions, Restore Energy, Vermont Green Energy, Eco Power Solutions and Data Innovative Solutions, που διαθέτουν ενεργειακές υποδομές και έργα υπό ανάπτυξη στη Ρουμανία έναντι τιμήματος περίπου 93 εκατ. ευρώ (Enterprise Value ύψους 139 εκατ. ευρώ).

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40,3 MW,

συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 12 MW και χωρητικότητας 24 MWh, καθώς και ένα υπό κατασκευή σύστημα

αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 50,6 MW και χωρητικότητας 200,6 MWh,

αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 50,6 MW και χωρητικότητας 200,6 MWh, ένα υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 30 MW καθώς και

εκτάσεις γης κατάλληλες για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και για την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας του στις ΑΠΕ στη Ρουμανία. Η συναλλαγή αυτή ενισχύει τις δυνατότητες ευελιξίας και παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ στη Ρουμανία, βελτιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην τοπική αγορά εξισορρόπησης.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

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