Η είδηση δεν είναι απλώς ότι ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Είναι ότι η αγορά έτρεξε να προλάβει!

Η διαδικασία για την άντληση έως και 4 δισ. ευρώ συνοδεύτηκε από εκρηκτική ζήτηση, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσφορές που ξεπερνούν ακόμη και τα 10–12 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη πολλαπλάσια του στόχου. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές αυξήσεις κεφαλαίου των τελευταίων ετών, που έρχεται να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης έως το 2030, με έμφαση στις ΑΠΕ, την εξωστρέφεια και νέες δραστηριότητες όπως τα data centers.

Η τόσο ισχυρή υπερκάλυψη, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, αντανακλά την προσδοκία μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη, τη στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση βασικών οικονομικών μεγεθών, με στόχο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η συμμετοχή μεγάλων επενδυτών και η πρόθεση του Δημοσίου να διατηρήσει ισχυρό ποσοστό ενισχύουν το αφήγημα σταθερότητας.

Σύμφωνα με αναλυτές χρηματιστηριακών εταιρειών, καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα θα παίξει η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών. Με ανώτατο επίπεδο κοντά στα 19,75 ευρώ και χωρίς κατώτατο όριο, το εύρος αφήνει περιθώρια για πολλαπλές αναγνώσεις από την αγορά. Θα επιλεγεί τιμή που θα μεγιστοποιεί τα άμεσα έσοδα της εταιρείας ή μια πιο ελκυστική αποτίμηση που θα επιτρέψει ανοδική πορεία μετά την εισαγωγή; Και τελικά, ποιος θα αποκομίσει τη μεγαλύτερη αξία, η ίδια η ΔΕΗ ή οι νέοι επενδυτές;

Η αύξηση κεφαλαίου, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία μετόχων, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ. Αυτό που αποδεικνύει η σημερινή μέρα, πάντως, είναι ότι η ενέργεια παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η ΔΕΗ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυναμική στο μέγιστο δυνατό βαθμό!