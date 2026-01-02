Δυσαρεστημένοι από τις συντάξεις που λαμβάνουν είναι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καθώς θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις στράφηκαν σε μέτρα όπως να αυξήσουν τα όρια συνταξιοδότησης και να κάνουν σημαντικές περικοπές αντί να ενισχύσουν τις συντάξεις.

Δημοσκόπηση της YouGov για τον Guardian, έδειξε ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας τους, σύντομα θα αδυνατεί να καλύψεις τις ανάγκες παρότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι αρκετά γενναιόδωρο.

Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει και τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται, τα κρατικά συνταξιοδοτικά συστήματα που για δεκαετίες υπήρξαν οι ακρογωνιαίοι λίθοι του κράτους πρόνοιας της Ευρώπης, και πάντα βασίζονταν στις εισφορές των εργαζομένων για να πληρώνουν τις συντάξεις, δέχονται πλέον ολοένα και μεγαλύτερη πίεση καθώς το σύστημα δεν φαίνεται να λειτουργεί.

Η μεγαλύτερη αντίσταση καταγράφεται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία καθώς η δημοσκόπηση της YouGov αποκαλύπτει ότι σε αυτές τις χώρες η κοινή γνώμη έχει κάνει ασφυκτική την πίεση στις κυβερνήσεις.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους πιο έντονα δυσαρεστημένους δεν είναι συνταξιούχοι από χώρες του νότου ή της ανατολικής Ευρώπης, αλλά Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Ισπανοί, Πολωνοί και Βρετανοί σε ποσοστό 49%–66%. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως οι εργαζόμενενοι που είναι σήμερα 30 και 40 χρονών ίσως να μην καταφέρουν να λάβουν συντάξεις γιατί δεν θα υπάρχουν μέχρι τότε, τα απαραίτητα χρήματα.

Πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Βρετανοί με το 62% να δηλώνει πίστη στο κράτος ότι θα καταφέρει να συνεχίσει να δίνει συντάξεις και στις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με το 27% που πιστεύει ότι οι συντάξεις θα είναι στο μέλλον ακόμη πιο πενιχρές.

Στο σύνολό τους οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό από 53% έως και 83% θεωρούν ότι το ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι είναι πολύ χαμηλό, με τους ήδη συνταξιούχους να το νοιώθουν ακόμη πιο έντονα σε ποσοστό 72-88%.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι βασίζονται στην κρατική σύνταξη για να ζήσουν καθώς είναι και το μόνο εισόδημά τους ενώ πολλοί επιλέγουν ή αναγκάζονται να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Το 57% των Γερμανών και το 72% των Βρετανών και των Ιταλών, θεωρούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η ανασφάλεια ότι δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μια άνετη συνταξιοδότηση. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι αρνούνται νέες αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης και αύξησης στους φόρους για τους εργαζομένους προκειμένου να καλύπτονται οι συντάξεις και υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να πέφτει η οικονομική στήριξη των ηλικιωμένων στους ώμους των παιδιών τους.

Το 47% των Γάλλων και το 65% των Γερμανών έχουν διαδηλώσει με σθένος την αντίθεσή τους σε αυτά τα μέτρα, ενώ το 20% των Βρετανών και το 38% των Πολωνών θεωρούν ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα έπρεπε να είναι τα 60 έτη, με το 22% των Ιταλών και το 45% των Βρετανών να το ανεβάζουν στα 65 έτη.

Οι Ιταλοί θεωρούν ότι το βάρος των συντάξεων πρέπει να πέφτει στους πλουσιότερους: το 66% υποστήριξε ότι οι εύποροι συνταξιούχοι θα πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερους φόρους για να καλύπτονται οι συντάξεις των φτωχότερων ενώ το 52% τάχθηκε υπέρ της μη καταβολής κρατικής σύνταξης στους συνταξιούχους που έχουν πολύ υψηλό εισόδημα.

