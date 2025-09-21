Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν σε διαφορετική χώρα τα χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση, αναζητώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.

Η Global Citizen Solutions δημοσίευσε την Παγκόσμια Έκθεση Συνταξιοδότησης για το 2025, εξετάζοντας τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει κανείς να μεταναστεύσει στην τρίτη ηλικία. Στην κορυφή είναι βέβαια το κόστος ζωής, που σε πολλές Ευρωπαικές χώρες και Αμερικανικές πόλεις είναι δυσβάσταχτο, όμως σημαντικός παράγοντας είναι η ασφάλεια και η ποίότητα ζωής στις χώρες αυτές.

Η Δρ. Laura Madrid Sartoretto, επικεφαλής έρευνας στη Μονάδα Παγκόσμιας Πληροφορίας του GCS υποστηρίζει ότι «οι άνθρωποι αναζητούν μέρη που είναι πολιτικά σταθερά και ασφαλή όταν θέλουν να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό. Η Ευρώπη υπερτερεί στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς οι περισσότερες χώρες έχουν ένα μείγμα ισχυρών δημόσιων συστημάτων υγείας και προσιτών επιλογών ιδιωτικής περίθαλψης».

Για το λόγο αυτό η Πορτογαλία είναι στην κορυφή ως η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη το 2025. Η χώρα του ευρωπαϊκού νότου προσφέρει στους πολίτες εκτός ΕΕ εύκολη απόκτηση βίζας D7, η οποία επιτρέπει σε όσους έχουν σταθερά εισοδήματα, όπως συντάξεις ή εισόδημα από ενοίκια, να συνταξιοδοτηθούν. Μάλιστα, το πρόγραμμα βίζας συνταξιοδότησης της Πορτογαλίας είναι ένα από τα εμβληματικά των τελευταίων 10 χρόνων καθώς η χώρα άρχισε να επενδύει στην προσέλκυση επενδυτών, συνταξιούχων και ψηφιακών νομάδων.

Παράλληλα, διαθέτει πολύ καλή βαθμολογία στην ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και είναι πολύ ψηλά στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, γεγονός που την κάνει από τις πιο περιζήτητες χώρες στην Ευρώπη.Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχει ως ελάχιστο ποσό εισοδήματος 870 ευρώ.

Η πορτογαλική κυβέρνηση προσφέρει ένα παγκόσμιο φορολογικό σύστημα, που σημαίνει ότι περιλαμβάνει εισόδημα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό ενώ δεν έχει φόρο περιουσίας και κληρονομιάς για τα στενά μέλη της οικογένειας. Υπάρχει φόρος χαρτοσήμου 10% που ισχύει για τους ξένους υπηκόους.

Η Πορτογαλία είναι επίσης γνωστή για το πρόγραμμα χρυσής βίζας της. Επιτρέπει στους πολίτες εκτός ΕΕ να αποκτήσουν υπηκοότητα ή διαμονή στη χώρα μέσω επενδύσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ακίνητα.

Σύμφωνα με το Forbes, έχουν αυξηθεί κατά 72% οι εγκρίσεις χρυσής βίζας, με τους Αμερικανούς να αποτελούν την πλειοψηφία, με το κράτος να βάζει στα ταμεία περισσότερα από 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που δημιουργήθηκε το 2012.

Οι 10 καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση το 2025

Πορτογαλία

Μαυρίκιος

Ισπανία

Ουρουγουάη

Αυστρία

Ιταλία

Σλοβενία

Μάλτα

Λετονία

Χιλή



Ο Μαυρίκιος προσφέρει στους συνταξιούχους άνω των 50 ετών 10ετή άδεια παραμονής αλλά απαιτεί μηνιαίο εισόδημα 2.000 δολαρίων ή 24.000 δολαρίων ετησίως. Μετά τη λήξη της 10ετούς περιόδου μπορεί κανείς να ανανεώσει την άδεια διαμονής για άλλα 10 χρόνια.

Η αφρικανική χώρα προσφέρει στον κύριο αιτούντα την ευκαιρία να συμπεριλάβει τον/την σύζυγό του ή τον/την νόμιμο/η σύντροφό του/της και τα εξαρτώμενα παιδιά του/της στην αίτησή του/της. Ο Μαυρίκιος δεν φορολογεί τα εισόδημα από το εξωτερικό και δεν επιβάλλει φόρους περιουσίας και κληρονομιάς.