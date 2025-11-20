Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα νέο προτεινόμενο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των συμπληρωματικών συντάξεων, προειδοποιώντας ότι οι δημογραφικές πιέσεις και η άνοδος της επισφαλούς εργασίας υπονομεύουν την επάρκεια των κρατικών συντάξεων. «Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων δεν είναι πλέον όραμα αλλά πράξη», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία που είχε παρουσιάσει η Κομισιόν τον Σεπτέμβριο με την οποία καλούσε τους Ευρωπαίους πολίτες να πάνε ένα βήμα πέρα από την αποταμίευση και να επενδύσουν για να αυξήσουν τις οικονομίες τους και μαζί και αυτή της Ενωσης.

Οι κρατικές συντάξεις «παραμένουν και θα παραμείνουν η ραχοκοκαλιά των συστημάτων συνταξιοδότησης στην Ευρώπη», ξεκαθάρισε η Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ωστόσο, πρόσθεσε, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υπόλοιπων πυλώνων, καθώς το χάσμα σύνταξης μεταξύ ανδρών και γυναικών φτάνει το 24,5%, ενώ μόνο 20% των Ευρωπαίων συμμετέχουν σε επαγγελματικό ταμείο και μόλις 18% διαθέτουν προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν.

«Οι συμπληρωματικές συντάξεις βοηθούν τους Ευρωπαίους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να ενισχύσουν την οικονομική τους ανθεκτικότητα», τόνισε η Αλμπουκέρκε, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν υποκαθιστούν τις κρατικές.

Αυτόματη εγγραφή σε ταμεία συμπληρωματικής ασφάλισης



Η Επιτροπή εντοπίζει δύο βασικά εμπόδια: την έλλειψη σαφούς πληροφόρησης για τις μελλοντικές παροχές και τη «φυσική τάση αναβολής». «Σήμερα δεν είναι εύκολο για τους Ευρωπαίους να γνωρίζουν τι θα λάβουν όταν συνταξιοδοτηθούν», παραδέχθηκε η Επίτροπος. Για τον λόγο αυτό προτείνει την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συντάξεων, που θα επιτρέπουν στους πολίτες να βλέπουν συνολικά τα δικαιώματα και τις προβλεπόμενες παροχές τους. Παράλληλα, προτείνει εθνικούς πίνακες συντάξεων με δείκτες επάρκειας και δημοσιονομικού κόστους, καθώς και την εισαγωγή αυτόματης εγγραφής των εργαζομένων σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, με δυνατότητα opt-out.

«Η αυτόματη εγγραφή βοηθά να ξεπεραστεί η τάση αναβολής και εξασφαλίζει ότι περισσότεροι αρχίζουν να αποταμιεύουν νωρίς και σταθερά», σημείωσε η Αλμπουκέρκε. Σε χώρες όπου εφαρμόστηκε, οι περισσότεροι εργαζόμενοι παραμένουν στο σύστημα.

Στήριξη και της οικονομίας…

Η Επιτροπή προτείνει επίσης αναθεώρηση των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, τα οποία παραμένουν υπερβολικά μικρά και κατακερματισμένα: το 80% διαχειρίζεται κάτω από €1 δισ. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην άρση των εμποδίων για συγχωνεύσεις, στη μείωση κόστους, στη βελτίωση της διαφάνειας και στη διευκόλυνση πιο αποδοτικών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν ανασχεδιάζεται ώστε να γίνει πιο προσβάσιμο και ελκυστικό, με ένα απλό και οικονομικό βασικό προϊόν, δυνατότητα πρόσθετων εγγυήσεων και πλήρη διαφάνεια στο κόστος. Στόχος είναι να αναδειχθεί σε πραγματικό εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης για πολίτες και παρόχους.



Πέρα από την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών, η Αλμπουκέρκε υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των συμπληρωματικών συστημάτων παίζει στρατηγικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

«Η επένδυση για τη σύνταξή σας είναι, εκ φύσεως, μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην οικονομία», σημείωσε. «Ξεκινά απλώς με το να αποταμιεύετε για τη σύνταξή σας, αλλά λειτουργεί ως καταλύτης για την καινοτομία, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγικότητα».

Πρόσθεσε ότι «δεν χρηματοδοτείτε μόνο τη δική σας συνταξιοδότηση· δίνετε στις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να κάνουν το ίδιο».

Σύμφωνα με την Επίτροπο, ένας πιο δυναμικός ευρωπαϊκός τομέας συμπληρωματικών συντάξεων μπορεί να παρέχει σταθερό κεφάλαιο για στρατηγικά έργα: την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, καθώς και κοινωνικές υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και προσιτή κατοικία.

«Συνετοί επενδυτές»

Η Επιτροπή υιοθέτησε επίσης ανακοίνωση που διευκρινίζει την Αρχή του Συνετού Επενδυτή, για να εξασφαλίσει ότι τα ταμεία δεν θα αποθαρρύνονται από επενδύσεις σε μετοχές. «Η διευκρίνιση αυτή θα βοηθήσει τους πολίτες να επιτύχουν υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις και θα απελευθερώσει νέες πηγές χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία», είπε η Αλμπουκέρκε.



Επίσης, η Αλμπουκέρκε τόνισε ότι το πακέτο συνδέεται άμεσα με τις πρωτοβουλίες για χρηματοοικονομική παιδεία και τους λογαριασμούς αποταμίευσης και επενδύσεων. «Βοηθάμε τους Ευρωπαίους να χτίσουν το μέλλον τους και να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική και αυτοπεποίθητη κοινωνία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από τις Βρυξέλλες:

«Σήμερα παραδίδουμε τα εργαλεία για να αυξηθεί η συμμετοχή στις συμπληρωματικές συντάξεις· η αποτελεσματική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο θα είναι κρίσιμη. Γι’ αυτό καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια».

Η πρόταση θα τύχει διαπραγμάτευσης και να συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.