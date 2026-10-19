Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου 2026 περιλαμβάνει δέσμη οικονομικών μέτρων, φορολογικών ελαφρύνσεων και ενισχύσεων για οικογένειες, συνταξιούχους και επιχειρήσεις.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις αναμένεται να εφαρμοστούν το 2027, ενώ ορισμένες εξ αυτών έχουν αναδρομική ισχύ από το 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, το χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο και η δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού ανηλίκων με κρατική συνεισφορά.

Παράλληλα, προβλέπεται μηδενισμός φορολογικού συντελεστή έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους, καθώς και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένους οικισμούς.

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Ένα προεκλογικό… πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων και νέων οικονομικών κινήτρων για οικογένειες, εργαζομένους, συνταξιούχους και επιχειρήσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου 2026, με στόχο να ψηφιστεί μέσα στον ίδιο μήνα. Οι περισσότερες παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν το 2027, ενώ ορισμένες έχουν αναδρομική ισχύ από το 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, η επαναφορά χριστουγεννιάτικης παροχής στους δημοσίους υπαλλήλους, οι σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα αποταμίευσης για παιδιά, στο οποίο το κράτος θα συνεισφέρει έως 1.200 ευρώ ετησίως.

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400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους

Από τον Νοέμβριο του 2026 προβλέπεται μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το μέτρο επεκτείνεται σε επιπλέον 270.000 δικαιούχους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 2,2 εκατομμύρια. Την ίδια ενίσχυση προβλέπεται να λαμβάνουν συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο

Από το 2027 θεσπίζεται ετήσιο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Η καταβολή θα πραγματοποιείται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους, με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Το επίδομα θα υπολογίζεται αναλογικά για όσους δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος, ενώ θα αποτελεί συντάξιμη αποδοχή. Πρόκειται για πρόσθετη ετήσια παροχή και όχι για πλήρη επαναφορά του παλαιού 13ου μισθού.

Νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά: Το κράτος βάζει έως 1.200 ευρώ τον χρόνο

Μία από τις σημαντικότερες νέες παρεμβάσεις αφορά τη δημιουργία Ατομικού Επενδυτικού Λογαριασμού Ανηλίκων, μέσω του οποίου οι γονείς θα μπορούν να αποταμιεύουν χρήματα για το μέλλον των παιδιών τους. Το Δημόσιο θα συνεισφέρει ποσό ίσο με τις επιλέξιμες καταθέσεις των γονέων, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως.

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Για παράδειγμα, εάν μια οικογένεια καταθέτει 100 ευρώ τον μήνα, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Έτσι, σε ένα έτος ο λογαριασμός θα ενισχύεται με συνολικά 2.400 ευρώ, πριν από τυχόν επενδυτικές αποδόσεις ή απώλειες. Σε βάθος 18 ετών, το άθροισμα των καταθέσεων και των κρατικών συνεισφορών θα μπορούσε να φτάσει τα 43.200 ευρώ, εφόσον διατηρούνταν σταθερά οι ετήσιες καταβολές και τα όρια ενίσχυσης.

Το τελικό ποσό θα εξαρτάται και από τις επενδυτικές αποδόσεις, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του ανώτατου ποσού κρατικής συνεισφοράς κατά 10% ανά πενταετία. Ο λογαριασμός θα μπορεί να ανοίγει πριν από τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους ηλικίας του παιδιού και τα χρήματα, κατά κανόνα, δεν θα μπορούν να αναληφθούν πριν από τα 18.

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και αγρότες

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Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη φορολογία εισοδήματος. Για τους τρίτεκνους, από το φορολογικό έτος 2027, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 87.000 τρίτεκνους. Οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις στη μηνιαία παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αντίστοιχα, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026. Για αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ, ενώ περίπου 47.000 αγρότεςαναμένεται να ωφεληθούν.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα

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Το νομοσχέδιο προβλέπει ελαφρύνσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Όσοι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο myDATA, έχουν διασυνδέσει POS και ταμειακές μηχανές και δεν έχουν διαπράξει φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία, θα απαλλάσσονται από συγκεκριμένες προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος.

Παράλληλα, επεκτείνεται η μείωση του ελάχιστου εισοδήματος κατά 50% σε μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται επίσης η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων από 55% σε 50%.

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Πότε μειώνονται οι φόροι – Τρίτεκνοι, αγρότες, επαγγελματίες και ακίνητα

Πότε Ποιους αφορά Τι αλλάζει Φορολογικό έτος 2026 – Δηλώσεις 2027 Αγρότες Μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως 20.000 € – Ωφελούνται περίπου 47.000 Φορολογικό έτος 2026 – Δηλώσεις 2027 Ελεύθεροι επαγγελματίες Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για συνεπείς φορολογουμένους και επέκταση της μείωσης 50% σε μικρούς οικισμούς Φορολογικό έτος 2026 – Δηλώσεις 2027 Εργαζόμενοι με φιλοδωρήματα Αύξηση αφορολόγητου ορίου φιλοδωρημάτων σε 6.000 € ετησίως Φορολογικό έτος 2026 – Δηλώσεις 2027 Μονογονεϊκές οικογένειες λόγω χηρείας Οι συντάξεις θανάτου των παιδιών δεν προσμετρώνται στο όριο εισοδήματος των 3.000 € Από 1/1/2027 Τρίτεκνοι Μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως 20.000 € – Ωφελούνται περίπου 87.000 Από το 2027 Ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς Κατάργηση ΕΝΦΙΑ – Επιπλέον 62.000 ιδιοκτήτες Από το 2027 Ιδιοκτήτες κενών κατοικιών Παράταση φοροαπαλλαγής για ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση Από το 2027 Αγοραστές και πωλητές ακινήτων Παράταση αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα και φόρου υπεραξίας Φορολογικό έτος 2027 Ατομικές επιχειρήσεις Μείωση προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% Φορολογικό έτος 2027 Νομικά πρόσωπα στην Αττική Μείωση τέλους επιτηδεύματος κατά 50% Φορολογικό έτος 2028 Νομικά πρόσωπα Πλήρης κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές – Αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές

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Από τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση θα αφορά αποκλειστικά τις εισφορές των εργαζομένων, αυξάνοντας αντίστοιχα τις καθαρές αποδοχές τους.

Για παράδειγμα, σε μικτό μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ, η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε 7,50 ευρώ τον μήνα πριν από τυχόν φορολογικές επιδράσεις.

Επίδομα γέννησης έως 6.500 ευρώ και υψηλότερα

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Αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το επίδομα γέννησης των πολύτεκνων οικογενειών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Αριθμός εξαρτώμενων παιδιών Επίδομα γέννησης 4 παιδιά 4.500 € 5 παιδιά 5.500 € 6 παιδιά 6.500 € 7 παιδιά 7.500 €

Η αλλαγή αφορά γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες ετησίως.

ΕΝΦΙΑ, ενοίκια και ακίνητα: Οι αλλαγές

Στο στεγαστικό πεδίο προβλέπεται από το 2027 η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Η επέκταση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 πρόσθετους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παράλληλα, παρατείνονται για το 2027 η φορολογική απαλλαγή για κενές κατοικίες που διατίθενται προς ενοικίαση, η αναστολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων και η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για το Καστελλόριζο, όπου θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο παιδί, για νοικοκυριά που κατοικούν μόνιμα ή μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στον Δήμο Μεγίστης, υπό την προϋπόθεση παραμονής τουλάχιστον ενός έτους.

Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα

Το νομοσχέδιο παραμένει σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου 2026, με προγραμματισμό ψήφισης εντός του Νοεμβρίου. Ορισμένες παρεμβάσεις, όπως οι φοροελαφρύνσεις των αγροτών και οι αλλαγές στο επίδομα γέννησης, προβλέπεται να ισχύσουν αναδρομικά από το 2026. Οι μειώσεις φόρων για τρίτεκνους, οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές, το χριστουγεννιάτικο επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων και οι περισσότερες στεγαστικές παρεμβάσεις προγραμματίζονται για το 2027.