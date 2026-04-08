Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το ενεργειακό σύστημα της χώρας ενόψει της πασχαλινής περιόδου, όπως προκύπτει από τη σειρά συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν η ΡΑΑΕΥ, οι διαχειριστές ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και εκπρόσωποι διυλιστηρίων, προμηθευτών φυσικού αερίου και παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας τις ημέρες του Πάσχα, όταν η ζήτηση μειώνεται και η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξάνεται, αλλά και η αποτίμηση των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μετά το πέρας των συσκέψεων, ο κ. Παπασταύρου εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθερότητα του συστήματος.

«Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα στρατηγικά αποθέματα δεν επηρεάζει την επάρκεια, καθώς αυτά υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ διαβεβαιώνει ότι παραμένει σε συνεχή επιτήρηση της κατάστασης, με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.