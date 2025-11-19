Βούλγαρος «εγκέφαλος» με πέντε Κινέζους συνεργούς απέσπασε 1 εκατ. ευρώ σε 15 ημέρες – Άμεση δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων μετά από εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πέτυχε μία ακόμη κρίσιμη επιτυχία, εντοπίζοντας και «παγώνοντας» τη δράση ενός διεθνούς κυκλώματος που λειτουργούσε με έδρα την Ελλάδα, εξαπατώντας Γερμανούς πολίτες με ανύπαρκτα επενδυτικά σχήματα. Επικεφαλής του κυκλώματος ήταν Βούλγαρος υπήκοος, ο οποίος, μέσα από ένα δίκτυο παραπλανητικών emails και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποσχόταν σε ανυποψίαστους Γερμανούς υψηλές αποδόσεις σε κάθε είδους δήθεν επενδύσεις: από ακίνητα μέχρι εταιρικά projects και ευκαιρίες «γρήγορου κέρδους».

Advertisement

Advertisement

Μέσα σε μόλις 15 ημέρες τον Οκτώβριο, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία διοχέτευσε εκτός Ευρώπης. Με τη συνδρομή πέντε συνεργών του στην Ελλάδα – όλοι Κινέζοι πολίτες – τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κίνα, όπου οι αντίστοιχες Αρχές δεν συνεργάζονται με ευρωπαϊκούς φορείς, καθιστώντας την ανίχνευση και ανάκτηση των κεφαλαίων ιδιαίτερα δύσκολη.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα θύματα στη Γερμανία κατήγγειλαν την απάτη στην αρμόδια γερμανική Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η διασταύρωση δεδομένων οδήγησαν σταδιακά στον εντοπισμό της ελληνικής «βάσης» του κυκλώματος και στον Βούλγαρο εγκέφαλο.

Μόλις η υπόθεση έφτασε στην Ελλάδα, και οι οι ελεγκτές την “έδεσαν” με αποδείξεις, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε άμεσα εντολή για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Ταυτόχρονα, η υπόθεση διαβιβάστηκε εξπρές στον αρμόδιο εισαγγελέα — ο φάκελος εστάλη σήμερα, ώστε να κινηθεί η ποινική διαδικασία χωρίς καθυστέρηση.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας με την οποία λειτουργεί η ελληνική Αρχή στις διεθνείς υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, ακόμη και όταν η τελική διαδρομή του χρήματος οδηγεί σε χώρες όπου η θεσμική συνεργασία παραμένει περιορισμένη.

Αποτελεί επίσης υπενθύμιση της ανάγκης μεγαλύτερης επαγρύπνησης των πολιτών απέναντι σε ηλεκτρονικά μηνύματα και υποσχέσεις «σίγουρης επένδυσης», καθώς τα κυκλώματα εξαπάτησης αξιοποιούν πλέον ολοένα πιο σύνθετες τεχνικές ψηφιακού «ψαρέματος».