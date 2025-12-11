Σε πλήρως γιορτινούς ρυθμούς μπαίνει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα ξεκινούν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διευκολύνοντας έτσι καταναλωτές και επιχειρηματίες ενόψει της αυξημένης κίνησης των εορτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές, καθώς κάθε κατάστημα μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμά του, αρκεί να τηρεί τα όρια της νομοθεσίας:

Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00

Κυριακή: 11:00–20:00

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο 2025 κάθε μέρα

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή 14/12 – Το ωράριο

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργούν αναλυτικά:

The Mall: 11:00 – 20:00

Metro Mall: 11:00 – 20:00

Attica: 11:00 – 20:00

McArthurGlen: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

Κυριακή 14/12: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go

Ο Βασιλόπουλος θα ανοίξει τις δύο Κυριακές πριν τις παραμονές των εορτών, ωστόσο στις 14/12 θα λειτουργήσουν μόνο τα καταστήματα Shop & Go που μένουν ανοιχτά μέχρι τις 22:00.

Σκλαβενίτης

Αυτή την Κυριακή θα είναι κλειστά τα καταστήματά του, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall στο Μαρούσι.

Μασούτης

Από 11:00 έως τις 16:00 θα λειτουργήσει η αλυσίδα στις περιοχές που έχει αναρτήσει ΕΔΩ.

Market In

Δεν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στις 14/12. Τις επόμενες δύο Κυριακές θα ανοίξει κανονικά.

My Market

Ανοιχτά θα είναι τα μαγαζιά με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 16:00. Δείτε αναλυτικά τη λίστα ΕΔΩ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά, μπορείτε να βρείτε ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ το κατάστημα της περιοχής σας.

LIDL

Και η αλυσίδα του Lidl θα έχει την Κυριακή 14/12 κάποια καταστήματα ανοιχτά. Μπορείτε να βρείτε το κατάστημα που θέλετε ΕΔΩ.

Οι ώρες λειτουργίας για τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.