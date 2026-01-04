Μία ακόμη υπόθεση ψηφιακής φοροδιαφυγής, με έντονο αποτύπωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκτός του παραδοσιακού επιχειρηματικού πεδίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει, επί πληρωμή, υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συγκεκριμένος coach είχε αναπτύξει έντονη παρουσία στα social media, προσελκύοντας πελατεία μέσω διαδικτυακού περιεχομένου και υποσχέσεων για «αλλαγή του τρόπου φλερτ». Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις υπηρεσίες του, είτε σε ψηφιακή μορφή είτε μέσω δια ζώσης εκπαιδευτικών δράσεων.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν, μέσω ειδικού αλγορίθμου που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, εντοπίστηκε προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδήλωση επί πληρωμή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στο πλαίσιο οργανωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση αποκάλυψε ότι δεν εκδόθηκαν αποδείξεις για το σύνολο των συμμετεχόντων, γεγονός που οδήγησε σε άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων. Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος επεκτάθηκε σε βάθος πενταετίας, εξετάζοντας το σύνολο της δραστηριότητας του συγκεκριμένου προσώπου.

Από τις διασταυρώσεις στοιχείων, που αντλήθηκαν τόσο από την προσωπική του ιστοσελίδα όσο και από τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το ύψος της φοροδιαφυγής ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η υπόθεση λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι η ψηφιακή δραστηριότητα δεν αποτελεί «γκρίζα ζώνη» για τη φορολογική διοίκηση. Αντιθέτως, τα social media και οι online πλατφόρμες μετατρέπονται σε βασικό πεδίο ελέγχου, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί πλέον συστηματικά τεχνολογία, αλγορίθμους και φυσική παρουσία για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων.