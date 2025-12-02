Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών πληρωμών εισέρχεται σήμερα σε μια νέα εποχή, καθώς το WeChat Pay παρουσιάζεται επίσημα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διευκόλυνση των συναλλαγών για τους εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζους που ζουν, σπουδάζουν ή ταξιδεύουν στην Ελλάδα.

Η έλευση του WeChat Pay —ενός από τα πιο διαδεδομένα συστήματα πληρωμών παγκοσμίως— αποτελεί εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία. Στην Κίνα, το σύστημα χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες για αγορές, κρατήσεις, πληρωμές υπηρεσιών και καθημερινές συναλλαγές. Η ενσωμάτωσή του στην ελληνική αγορά αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις πληρωμές Κινέζων τουριστών, που αποτελούν κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης, αλλά και να δώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις ένα νέο εργαλείο προσέγγισης αυτού του σημαντικού πελατολογίου.

Η λειτουργία του WeChat Pay στηρίζεται σε γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές μέσω QR code — μια πρακτική που οι Κινέζοι καταναλωτές χρησιμοποιούν καθημερινά, όπου κι αν βρίσκονται. Με την επίσημη διάθεσή του στην Ελλάδα, οι επισκέπτες από την Κίνα θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές χωρίς διαδικασίες μετατροπής νομίσματος ή χρέωση ξένων τραπεζικών καρτών, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε έναν τρόπο πληρωμής που οι ίδιοι εμπιστεύονται απόλυτα.

Τα οφέλη για την ελληνική αγορά είναι πολλαπλά. Η χρήση του WeChat Pay μπορεί να ενισχύσει ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, κοσμηματοπωλεία, φαρμακεία και μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις τους. Παράλληλα, η ενεργοποίηση ενός τόσο δημοφιλούς συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών αναμένεται να αναβαθμίσει τη συνολική εμπειρία των Κινέζων επισκεπτών, σε μια περίοδο που η χώρα καταγράφει ισχυρή τουριστική ανάκαμψη από την ασιατική αγορά.

Στη σημερινή εκδήλωση στο ΕΕΑ θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις των Κινέζων τουριστών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οι κατηγορίες προϊόντων που προτιμούν, καθώς και πρακτικές μέθοδοι για την αύξηση πωλήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων. Θα γίνει επίσης αναλυτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του WeChat Pay, των δυνατοτήτων που προσφέρει και των τρόπων με τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να το ενσωματώσουν εύκολα στη λειτουργία τους.

Η ενεργοποίηση του WeChat Pay στην Ελλάδα τοποθετεί τη χώρα στον διεθνή χάρτη σύγχρονων ψηφιακών συναλλαγών και φέρνει τις επιχειρήσεις πιο κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυναμικά τουριστικά ρεύματα στον κόσμο. Για τους επαγγελματίες που θέλουν να προσαρμοστούν στις νέες διεθνείς τάσεις και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης στην κινεζική αγορά, η σημερινή παρουσίαση αποτελεί ιδανική αφετηρία ενημέρωσης και στρατηγικού σχεδιασμού.