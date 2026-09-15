Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, καθώς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν διορθωθεί λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Η επιστροφή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2025 που έχει δηλωθεί στο Ε1 και διασταυρώνεται με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου. Για την κύρια κατοικία μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν δηλώσει λάθος ποσό ενοικίου, λανθασμένο αριθμό ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή άλλα ανακριβή στοιχεία. Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025 πρέπει επίσης να ελέγξουν ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά όλες οι μισθώσεις και τα αντίστοιχα ποσά.

Το ίδιο ισχύει για τις φοιτητικές κατοικίες, όπου πρέπει να έχουν καταχωριστεί σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης, αλλά και για τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν σωστό και δηλωμένο IBAN στο myAADE.

Με τα νέα, διευρυμένα εισοδηματικά όρια, δικαιούχοι μπορούν να είναι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί, και μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ, επίσης με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Η διεύρυνση των κριτηρίων θεσπίστηκε με τον ν. 5313/2026.