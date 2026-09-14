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Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εικόνα για την οικονομική επιβάρυνση των ελληνικών οικογενειών παρουσιάζει η έκθεση Taxing Wages 2026 του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόκτηση παιδιών συνεπάγεται στην Ελλάδα πολύ μικρότερη φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Για ένα νοικοκυριό με έναν εργαζόμενο, μέσο μισθό και δύο παιδιά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας –το λεγόμενο tax wedge, που συνυπολογίζει φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, αφαιρώντας τα οικογενειακά επιδόματα– έφθασε το 37,5% το 2025.

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Πρόκειται για την 4η υψηλότερη επιβάρυνση μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος βρίσκεται μόλις στο 26,2%.

Μικρή «ανταμοιβή» για την οικογένεια

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση μεταξύ εργαζομένων με και χωρίς παιδιά. Στην Ελλάδα, τα οικογενειακά επιδόματα και οι φορολογικές προβλέψεις για τα παιδιά μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση κατά μόλις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με έναν άγαμο εργαζόμενο με το ίδιο επίπεδο αποδοχών.

Στον ΟΟΣΑ, η μέση ελάφρυνση φθάνει τις 8,9 μονάδες. Με άλλα λόγια, το φορολογικό και κοινωνικό σύστημα των άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών παρέχει, κατά μέσο όρο, πολύ μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη στις οικογένειες με παιδιά.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στο ποσό που τελικά μένει στο νοικοκυριό. Ένας παντρεμένος εργαζόμενος με δύο παιδιά και μέσο μισθό στην Ελλάδα διατηρεί μετά από φόρους, εισφορές και οικογενειακές παροχές το 76,2% του μικτού μισθού του.

Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 85,3%. Η καθαρή φορολογική επιβάρυνση του εργαζομένου φθάνει έτσι στην Ελλάδα το 23,8%, έναντι μόλις 14,7% στον ΟΟΣΑ – και πάλι η 4η υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού.