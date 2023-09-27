Ενόψει της έναρξης της καλλιτεχνικής περιόδου 2023-24, η Επιθεώρηση Εργασίας υπογραμμίζει στους εργοδότες των καλλιτεχνικών επιχειρήσεων τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο προσωπικό τους, ως προς την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, μετά την ισχύ του άρθρου 111 κεφ. Β΄ του ν. 5039/2023, σχετικά με τις δοκιμές (πρόβες) πριν από την έναρξη των παραστάσεων.

Συγκεκριμένα:

– Η συμμετοχή των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών, τραγουδιστών, τεχνικών και λοιπών εργαζομένων με ειδικότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προβών, που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού και σε πρόβες πριν από την έναρξη των παραστάσεων λογίζεται ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας.

– Οι ατομικές τους συμβάσεις εργασίας οφείλουν να συνάπτονται πριν από την έναρξη των προβών και να αναφέρουν υποχρεωτικά:

α. Tον τόπο όπου θα πραγματοποιούνται οι πρόβες.

β. Τον ελάχιστο αριθμό προβών που συμφωνείται.

γ. Την αμοιβή, αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, που δεν υπολείπεται των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών.

– Τονίζεται ότι τυχόν όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους παραπάνω απασχολούμενους, κατισχύουν.

– Οι προσλήψεις αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πριν από την έναρξη της πρόβας και οι εργοδότες καταχωρούν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με το ωράριο απασχόλησης.

Σε περίπτωση που δεν αναρτηθεί η πρόσληψη και διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία, επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ, ενώ για τις λοιπές διαπιστούμενες παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 80016/31-08-2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

