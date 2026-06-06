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Πάνω από 82.000 ελέγχους, περισσότερες από 19.000 κυρώσεις και πρόστιμα ύψους 53,9 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει ο απολογισμός της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξημένη ένταση των ελέγχων και τη διεύρυνση της ελεγκτικής δραστηριότητας, με τις επιδόσεις της Αρχής να ξεπερνούν τους ετήσιους στόχους κατά σχεδόν 20%.

Από τους 82.233 συνολικούς ελέγχους, οι 46.680 πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες Εργασιακών Σχέσεων, οι 29.178 από τις υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας και οι 6.375 από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών.

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Κυριαρχούν εστίαση και λιανεμπόριο

Ο κλάδος που δέχτηκε τους περισσότερους ελέγχους ήταν, για άλλη μια χρονιά, οι υπηρεσίες εστίασης, εστιατόρια, καφέ, μπαρ με ποσοστό 26,6% επί του συνόλου, ακολουθούμενος από το λιανικό εμπόριο με 20,3%. Στους ίδιους κλάδους επικεντρώνονται και οι περισσότερες παραβάσεις. Ο κλάδος της εστίασης συγκεντρώνει το 33% των κυρώσεων, με ποσό προστίμων που ξεπερνά τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν πιο συχνά αφορούν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, σε παραβάσεις ωραρίου και στη μη καταβολή δεδουλευμένων. Αδήλωτοι εργαζόμενοι εντοπίστηκαν 1.372, με τον κλάδο της εστίασης να πρωτοστατεί και εδώ με 523 περιπτώσεις.

Εργατικές διαφορές: 8 εκατ. ευρώ επιστράφηκαν στους εργαζόμενους

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δράση της Αρχής στον τομέα των εργατικών διαφορών. Από τις 11.354 υποθέσεις που εξετάστηκαν, επιλύθηκαν οι 6.372 (ποσοστό 56%) χωρίς να χρειαστεί προσφυγή στα δικαστήρια. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εργοδότες κατέβαλαν στους εργαζόμενους περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των διαφορών αφορούσε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

47 νεκροί σε εργατικά ατυχήματα — οι κατασκευές παραμένουν η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα

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Στη σκιά των θετικών αριθμών βρίσκεται μια σκληρή πραγματικότητα, καθώς 47 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους το 2025 σε εργατικά ατυχήματα, αριθμός σχεδόν ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο θανατηφόρος κλάδος με 23 θανάτους, ενώ η πιο συχνή αιτία είναι η πτώση από ύψος. Ανησυχητικό είναι και το στοιχείο που αφορά αλλοδαπούς εργαζόμενους: το 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων σε τεχνικές εργασίες αφορούσε μετανάστες.

Συνολικά αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα (αύξηση 18% σε σχέση με το 2024) εκ των οποίων διερευνήθηκαν τα 7.852.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέα εργαλεία

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Το 2025 σηματοδοτήθηκε και από σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτάθηκε σε νέους κλάδους, επισιτισμό, τουρισμό, χονδρεμπόριο, ενώ η Αρχή αξιοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών επιχειρήσεων. Ηλεκτρονικά εξυπηρετήθηκαν 435.942 συναλλασσόμενοι, ενώ καταγγελίες για θέματα βίας και παρενόχλησης αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το 2024.

Προβληματισμός και προοπτικές

Παρά τα ρεκόρ ελέγχων, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Η αδήλωτη εργασία, τα θέματα ψηφιακής κάρτας και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας συνεχίζουν να αποτελούν κεντρικά ζητήματα. Για το 2026, η Αρχή θέτει ως προτεραιότητες την περαιτέρω αύξηση των ελέγχων στον τουρισμό και την εστίαση, αλλά και την εντατικοποίηση της δράσης κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης.

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