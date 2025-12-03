Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβουν φέτος οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η επίσημη ημερομηνία πληρωμής, η 21η Δεκεμβρίου, συμπίπτει με Κυριακή και μεταφέρεται υποχρεωτικά νωρίτερα. Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας υπενθυμίζουν με σαφήνεια ότι το δώρο αποτελεί νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι «προαιρετική παροχή» των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ:

Για πλήρη απασχόληση από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου , το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό (για όσους αμείβονται με μισθό) ή 25 ημερομίσθια (για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο).

Αν η σχέση εργασίας δεν καλύπτει ολόκληρη την περίοδο, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά : 2/25 του μισθού (ή δύο ημερομίσθια) για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας .

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται η κανονική άδεια , η άδεια μητρότητας/πατρότητας , η άδεια σπουδών , καθώς και κάθε άδεια που με βάση τη νομοθεσία θεωρείται «χρόνος εργασίας».

Για τα διαστήματα ασθένειας, προσμετρώνται μόνο οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργοδότης καταβάλλει αποδοχές. Τα διαστήματα στα οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ δεν υπολογίζονται.

Στις περιπτώσεις μεταβλητών αποδοχών, το δώρο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών της περιόδου, ώστε να αποτυπώνεται ρεαλιστικά η πραγματική αμοιβή.

Τα πιο συχνά λάθη στον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επισημαίνει κάθε χρόνο ότι ο μεγαλύτερος αριθμός λαθών καταγράφεται σε:

Μερικώς απασχολούμενους , όπου συχνά γίνεται εσφαλμένος υπολογισμός με βάση τον μειωμένο μισθό χωρίς σωστή αναγωγή.

Εργαζόμενους με διακεκομμένες συμβάσεις , ειδικά σε τουρισμό, εστίαση και logistics.

Περιπτώσεις μακροχρόνιας ασθένειας , όπου μπερδεύονται οι ημέρες που προσμετρώνται και οι ημέρες που εξαιρούνται.

, όπου μπερδεύονται οι ημέρες που προσμετρώνται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Εργαζόμενους με κυλιόμενα ωράρια ή «σπαστά» συστήματα εργασίας.

Ελέγξτε το εκκαθαριστικό μισθωδοσίας, δείτε τις ημέρες που έχουν καταχωρηθεί και –σε περίπτωση αμφισβήτησης– απευθυνθείτε στο Σωματείο, στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στις υπηρεσίες ενημέρωσης της ΓΣΕΕ.

Η μεταφορά της πληρωμής στις 19 Δεκεμβρίου υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να κλείσουν νωρίτερα τον κύκλο μισθοδοσίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προσωρινή πίεση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όμως η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η έγκαιρη καταβολή αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο νομικό καθήκον. Η καθυστέρηση του δώρου επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οδηγεί σε καταγγελίες που κάθε χρόνο αυξάνονται.

Το δώρο δεν είναι «μπόνους»

Το Δώρο Χριστουγέννων έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων, όμως για τους εργαζόμενους αποτελεί ένα από τα πιο απτά στηρίγματα του εισοδήματος τους. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια πιέζει κάθε οικογένεια, η έγκαιρη πληρωμή του δώρου δεν είναι μόνο οικονομική ανάσα· είναι και πράξη σεβασμού προς την εργασία.

Η τήρηση της νομοθεσίας για το δώρο δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης, αλλά και θέμα αξιοπιστίας της αγοράς εργασίας. Για τις επιχειρήσεις, η συνέπεια λειτουργεί ως ένδειξη σοβαρότητας. Για τους εργαζόμενους, το δώρο είναι μια σταθερή αξία μέσα σε μια αβέβαιη οικονομική πραγματικότητα.