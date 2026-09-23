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Το εργαλείο αυτό μετατρέπει τα χωρικά δεδομένα σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, βοηθώντας επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αγορά.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, χαρακτήρισε τη ΓΕΩΒΑΣΗ σύγχρονη πυξίδα που επιτρέπει την έγκαιρη παρακολούθηση των μεταβολών και των προκλήσεων του εμπορίου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στις φορολογικές παρεμβάσεις για τους επαγγελματίες και υπογράμμισε τη σημασία της παραγωγικότητας και της τεχνολογικής προσαρμογής.

Η πρωτοβουλία προσφέρει μια γεωγραφικά αναλυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη μέχρι τώρα πληροφόρηση για την πορεία του εμπορικού κλάδου.

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Ένα νέο «χάρτη» του ελληνικού εμπορίου, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τα οικονομικά δεδομένα σε εργαλείο λήψης αποφάσεων για επιχειρήσεις και Πολιτεία, παρουσίασε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με αφορμή την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου.

Η «ΓΕΩΒΑΣΗ – Η οικονομική γεωγραφία του εμπορίου» συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και απεικονίζει χωρικά δεδομένα για την εμπορική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι να προσφέρει μια δυναμική εικόνα της αγοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

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Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο της ΕΣΕΕ στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Πού αναπτύσσεται και πού πιέζεται η αγορά

Μέσα από τη «ΓΕΩΒΑΣΗ» επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για την πραγματική εικόνα του εμπορίου: πού συγκεντρώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, ποιες τοπικές αγορές αναπτύσσονται, ποιες βρίσκονται υπό πίεση και σε ποιες περιοχές δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η φιλοσοφία του νέου εργαλείου είναι ουσιαστικά να μετατρέψει τον μεγάλο όγκο δεδομένων σε αξιοποιήσιμη οικονομική πληροφορία.

Έτσι, η «ΓΕΩΒΑΣΗ» μπορεί να αποτελέσει εργαλείο όχι μόνο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και για παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία. Παράλληλα, παρέχει στην ΕΣΕΕ μια αναλυτικότερη βάση δεδομένων για την τεκμηρίωση των προτάσεων και των παρεμβάσεών της.

Καφούνης: «Η γνώση είναι απαραίτητη»

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Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, χαρακτήρισε τη «ΓΕΩΒΑΣΗ» τη «σύγχρονη πυξίδα» του ελληνικού εμπορίου, υπογραμμίζοντας ότι για να σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα της αγοράς πρέπει προηγουμένως να υπάρχει ακριβής εικόνα της σημερινής πραγματικότητας.

Όπως σημείωσε, «τα δεδομένα δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι γνώση», τονίζοντας ότι το νέο εργαλείο επιτρέπει στην ΕΣΕΕ να παρακολουθεί πού βρίσκεται η εμπορική δραστηριότητα, πώς μεταβάλλεται, ποιες αγορές αναπτύσσονται και πού εμφανίζονται πιέσεις και νέες προκλήσεις.

«Το ελληνικό εμπόριο δεν πρέπει απλώς να ακολουθεί τις αλλαγές. Πρέπει να μπορεί να τις διαβάζει έγκαιρα, να προσαρμόζεται σε αυτές και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας», ανέφερε.

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Πιερρακάκης: Οι επόμενες δημοσιονομικές δυνατότητες και το εμπόριο

Στις παρεμβάσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αναφέρθηκε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός έκανε αναφορά στις αλλαγές στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, στη μείωση της προκαταβολής φόρου και στο τέλος επιτηδεύματος, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων εφόσον δημιουργηθούν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια τα επόμενα χρόνια.

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«Κάθε δυνατότητα η οποία θα δημιουργείται, εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειές της», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης και διεύρυνσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών εργαλείων ώστε να φτάνουν σε περισσότερες επιχειρήσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου, ξεχωρίζοντας την παραγωγικότητα, την τεχνολογική προσαρμογή και την ενεργειακή κρίση, ενώ σημείωσε ότι η κοινωνία αναμένει να δει στην πράξη τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης.

Η παρουσίαση της «ΓΕΩΒΑΣΗΣ» έρχεται ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, επιχειρώντας να προσφέρει κάτι που μέχρι σήμερα έλειπε από τη συζήτηση για το εμπόριο: μια γεωγραφικά αναλυτική εικόνα για το πού βρίσκεται, πώς μεταβάλλεται και προς ποια κατεύθυνση κινείται η ελληνική αγορά.

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