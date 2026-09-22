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Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν κλείσει περίπου 1.500 αρτοποιεία, ενώ η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα δυσκολότερη αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης, τόνισε, μιλώντας στον Status FM 107,7, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια.

«Πιεζόμαστε, πιέζονται τα αρτοποιεία πάρα πολύ. Είναι κρίμα για αυτή την επαγγελματική τάξη να χάνεται, γιατί δυστυχώς δεν βοηθιέται από πουθενά. Το ενεργειακό κόστος περνάει από πάνω μας σαν οδοστρωτήρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την κ. Κουκουμέρια, το κόστος λειτουργίας ενός αρτοποιείου έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, με την ενέργεια να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

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«Το κόστος λειτουργίας αυτή τη στιγμή, μόνο από την ενέργεια, είτε κάποιος χρησιμοποιεί πετρέλαιο είτε ρεύμα είτε αέριο, έχει επιβαρυνθεί σήμερα κατά 40%», σημείωσε.

Στην ενεργειακή επιβάρυνση προστίθενται οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στα μεταφορικά, λόγω του αυξημένου κόστους του πετρελαίου κίνησης, αλλά και το κόστος της ψηφιακής μετάβασης και των μισθών.

«Όλα αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ασφαλιστικές και φορολογικές μειώσεις. Δεν γίνεται μόνο να ανεβαίνουν όλα. Δεν μας προβληματίζει τόσο το μισθολογικό κόστος όσο το ασφαλιστικό κόστος», τόνισε.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος υπογράμμισε ότι οι προβλέψεις για την πορεία του ενεργειακού κόστους δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

«Έχουμε και στην Ομοσπονδία μας ενεργειακό σύμβουλο και τα μηνύματα είναι ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 δεν θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε.

Μεταξύ των μέτρων που ζητούν οι αρτοποιοί είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ο μηδενισμός του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

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«Για ένα, δύο, τρεις μήνες, αν δεν βοηθηθούν οι επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι, πολλά αρτοποιεία δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Άρα θα μιλάμε για πάνω από 1.500 λουκέτα», προειδοποίησε.

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, δεν αφορά μόνο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. «Το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς ως επιχειρήσεις με τα ανελαστικά μας έξοδα, όπως είναι η ενέργεια, το αντιμετωπίζει και ο καταναλωτής. Σε μια αγορά όπου τα ανελαστικά έξοδα ανεβαίνουν και το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή μειώνεται, τα έσοδα μιας επιχείρησης μικραίνουν. Μικρά έσοδα, μεγάλα έξοδα. Δεν λύνεται αυτή η εξίσωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες τα τελευταία χρόνια, οι αρτοποιοί έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος των επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την κ. Κουκουμέρια.

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«Το αλεύρι είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξεις ψωμί, αλλά δεν είναι αυτό που επιβαρύνει τόσο όσο το κομμάτι της ενέργειας. Από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια αύξηση στο ψωμί. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε σκαμπανεβάσματα στη ζάχαρη, στο ηλιέλαιο, στο βούτυρο, σε κάποια άλευρα. Δεν πέρασε αυτό στο ψωμί», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ακόμη και μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του ψωμιού κατά 5 ή 10 λεπτά δεν θα ήταν αρκετή για να καλύψει την ενεργειακή επιβάρυνση.

«Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να μην περάσει. Αλλά ακόμη και αν περάσει, μια αύξηση στο ψωμί κατά 5 ή 10 λεπτά δεν καλύπτει το κόστος της ενέργειας», ανέφερε.

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Ενδεικτικά της πίεσης είναι τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν κάθε μήνα οι επαγγελματίες.

Όπως ανέφερε η κ. Κουκουμέρια, στο δικό της αρτοποιείο, το οποίο λειτουργεί με φυσικό αέριο, ο μηνιαίος λογαριασμός ανέρχεται σήμερα περίπου στα 1.000 ευρώ, με τον κίνδυνο να διπλασιαστεί εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος φτάνει σήμερα περίπου τα 2.500 ευρώ τον μήνα και, με μια επιπλέον επιβάρυνση της τάξης του 40%, θα ξεπεράσει τα 3.000 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για ένα αρτοποιείο που λειτουργεί με ηλεκτρικό φούρνο, όπου, σύμφωνα με την ίδια, ο μηνιαίος λογαριασμός μπορεί να φτάνει σήμερα τα 6.000 ευρώ και να εκτοξευθεί στα 8.000 ευρώ.

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