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Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποστολή χιλιάδων Ειδικών Φύλλων Πορείας (ΕΦΠ) σε εφέδρους που είναι σε εξέλιξη για επικαιροποίηση επιστρατευτικής κατάστασης στο ευρύτερο πλαίσιο αναπροσαρμογής/ μεταρρύθμισης στην εφεδρεία- με στρατιωτικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για διαδικασία επιστράτευσης ή κινητοποίησης.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται, πρόκειται για μια διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασής τους, η οποία πραγματοποιείται λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από το νόμο για τους εφέδρους, καθώς και αλλαγών στους τόπους διαμονής τους, για προσωπικούς/ επαγγελματικούς λόγους. Σημειώνεται πως, αντίθετα με το παρελθόν, αυτή τη φορά χρησιμοποιείται ευρέως το Gov.gr, ενώ ως τώρα αποστέλλονταν μέσω ΕΛΤΑ.

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Η διαδικασία, που είναι σε εξέλιξη, θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο.

Πράσινα και λευκά φύλλα πορείας

Υπενθυμίζεται πως το πράσινο ΕΦΠ σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος, ενώ το λευκό σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση, όπου και όταν απαιτηθεί. Για τον παραπάνω διαχωρισμό λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η ειδικότητα και η κατάσταση της υγείας του κάθε εφέδρου.

Ενεργός έφεδρος

Στο μεταξύ μεγάλη είναι η ανταπόκριση στον θεσμό του Ενεργού Εφέδρου, ιδιαίτερα στις ηλικίες 30-35 ετών.

Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.

Για την ανανέωση του μοντέλου της εφεδρείας μίλησε πρόσφατα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δ. Χούπης, στην Πράγα, αναφερόμενος στην ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει τη στρατιωτική κινητοποίηση και την επιστράτευση, υπό το πρίσμα των σύγχρονων απειλών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις τρεις αρχές της εν εξελίξει μεταρρύθμισης στην εφεδρεία, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030»: Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση καταγωγή/ μόνιμη κατοικία, εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες αντίστοιχη αυτής που λαμβάνουν οι επαγγελματίες και επιτάχυνση της ένταξης σε υπηρεσία, με το 70% να καθίσταται επιχειρησιακά έτοιμο μέσα σε 14 εβδομάδες.