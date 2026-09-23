Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Όμιλος AVAX κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 472 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων έργων έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 3 δισ. ευρώ μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου σε παραχωρήσεις και έργα ΣΔΙΤ αυξήθηκε στα 408 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού παρέμεινε στο 2,1x, επιτρέποντας στον Όμιλο να διατηρεί δυνατότητες χρηματοδότησης για τις μελλοντικές επενδυτικές του δραστηριότητες.

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Ισχυρές επιδόσεις και ανεκτέλεστο έργων σε επίπεδα ρεκόρ καταγράφει ο Όμιλος AVAX στο πρώτο εξάμηνο του 2026, διατηρώντας τα βασικά οικονομικά του μεγέθη κοντά στα ιστορικά υψηλά, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη σύνθετη διεθνή συγκυρία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9%, στα 472 εκατ. ευρώ, από 467,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την πορεία να υποστηρίζεται από την έντονη εκτέλεση έργων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

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Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 27,3 εκατ. ευρώ, από 28,5 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρό παρέμεινε το περιθώριο EBITDA της κατασκευής, στο 12,6%, έναντι 10,8% για το σύνολο του 2025.

Ρεκόρ ανεκτέλεστου στα 3 δισ. ευρώ

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων έργων, το οποίο έφθασε τα 3 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η αύξηση καταγράφεται παρά τον υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων και ενισχύθηκε από την υπογραφή νέων συμβάσεων 850 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026.

Το 96% του ανεκτέλεστου αφορά έργα στην Ελλάδα. Τα δημόσια έργα αντιπροσωπεύουν το 41%, ενώ το υπόλοιπο 59% προέρχεται από ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ.

Παράλληλα, ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA διατηρείται στο 2,1x, επίπεδο που, σύμφωνα με τον Όμιλο, παρέχει δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.

Στα 408 εκατ. ευρώ η αξία των συμμετοχών

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Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την AVAX αποτελεί και το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. Η εύλογη αξία του αυξήθηκε στα 408 εκατ. ευρώ, έναντι 398 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Από το ποσό αυτό, περίπου 125 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου αποτυπώνει έτσι έναν Όμιλο με κύκλο εργασιών κοντά στο μισό δισ. ευρώ σε έξι μήνες, ισχυρή κερδοφορία και, κυρίως, ένα ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ που δημιουργεί σημαντικό όγκο συμβασιοποιημένων έργων για το επόμενο διάστημα.

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