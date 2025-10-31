Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την ώρα που οι αυξήσεις στα τρόφιμα καταγράφουν νέα, ισχυρή, επιτάχυνση.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά τον Ιούλιο, όταν και έτρεχε με ετήσιο ρυθμό 3,7%. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,1% από 2,2%.

Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη μετά την Κύπρο (0,3%), τη Γαλλία (0,9%), την Ιταλία (1,3%) και τη Φινλανδία (1,5%).

Τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είχαν η Εσθονία (4,5%), η Λετονία (4,2%) και η Αυστρία με την Κροατία (4% και οι δύο).

Αντιθέτως, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα επιτάχυνε έντονα στο 2,8% από το 1,4% του Σεπτεμβρίου.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο σημείωσαν οι τιμές των υπηρεσιών (3,4% έναντι αύξησης 3,2% τον Σεπτέμβριο) και ακολούθως οι τιμές των τροφίμων (2,5% έναντι αύξησης 3%) και των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων (0,6% έναντι αύξησης 0,8).

Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν 1% έναντι μείωσης 0,4% τον Σεπτέμβριο.