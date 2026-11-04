Η εκρηκτική άνοδος των τιμών της ενέργειας, κατά 20,8% τον Οκτώβριο του 2026, τροφοδοτεί τη νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη. Πηγή istock

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,6% τον Οκτώβριο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 5,1% του Σεπτεμβρίου.

Η χώρα καταλαμβάνει πλέον την τρίτη υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της περιοχής που διαμορφώθηκε στο 4%.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,8% σε ετήσια βάση, αποτελεί τον κύριο παράγοντα της πληθωριστικής πίεσης.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών στην Ελλάδα είναι πλέον 3,5 φορές υψηλότερος.

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Νέα επιτάχυνση καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ο οποίος εκτοξεύθηκε στο 5,6% τον Οκτώβριο του 2026, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Eurostat. Η Ελλάδα καταγράφει πλέον την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη, μαζί με την Ιταλία, την ώρα που η νέα εκρηκτική άνοδος των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η επιδείνωση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τον Οκτώβριο του 2025 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρισκόταν μόλις στο 1,6%, γεγονός που σημαίνει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι πλέον 3,5 φορές υψηλότερος.

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Παράλληλα, ο ελληνικός πληθωρισμός υπερβαίνει κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος δείκτης διαμορφώθηκε στο 4%, από 3,8% τον Σεπτέμβριο και 2,1% τον Οκτώβριο του 2025.

Η εξέλιξη αποτυπώνει την ένταση των ανατιμήσεων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ευρωζώνης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 21 χωρών της ευρωζώνης καταγράφει η Λιθουανία με 6,1%, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία με 6%.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται η Ελλάδα και η Ιταλία με 5,6%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 5,4% και το Βέλγιο με 5,2%.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η επιτάχυνση στην Ιταλία, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 4,2% τον Σεπτέμβριο σε 5,6% τον Οκτώβριο. Στο Βέλγιο ο αντίστοιχος δείκτης ενισχύθηκε από 4,5% σε 5,2%, ενώ στην Ισπανία υποχώρησε οριακά από 5% σε 4,9%.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφονται στη Μάλτα με 2,3%, στη Γερμανία με 2,8% και στη Σλοβακία με 2,9%. Στη Γαλλία ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8%, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

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Άλμα 20,8% στις τιμές της ενέργειας

Βασικός παράγοντας πίσω από τη νέα άνοδο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη είναι η ενέργεια, οι τιμές της οποίας αυξήθηκαν κατά 20,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο.

Η μεταβολή είναι εντυπωσιακή εάν συγκριθεί με τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι τιμές της ενέργειας κατέγραφαν μείωση 0,9%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υπόλοιπες βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

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Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 3,3%, από 3,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό αυξήθηκε στο 1,6%, από 1,3%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 4,6%, έναντι 4% τον προηγούμενο μήνα.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,2%, από 1,1% τον Σεπτέμβριο.

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Σταθερός ο δομικός πληθωρισμός

Παρά τη νέα άνοδο του γενικού δείκτη, ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, παρέμεινε σταθερός στο 2,5%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια διαμορφώθηκε στο 2,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενεργειακές ανατιμήσεις στη νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

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Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση ήταν επίσης 0,4%.

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Τα σημερινά στοιχεία αποτελούν την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον Οκτώβριο. Η πλήρης δημοσίευση των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή για την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2026.