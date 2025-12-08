Η κοινοπραξία του ομίλου AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας επιδιώκει να εξασφαλίσει νέες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες της.

Μετά τη συμφωνία που υπεγράφη τον Νοέμβριο με τη Venture Global για την εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και την επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA βρίσκεται σε αναζήτηση πρόσθετων προμηθευτών. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, η υπάρχουσα συμφωνία καλύπτει την περίοδο 2030–2050, όμως οι πρώτες παραδόσεις προς Ουκρανία και Ρουμανία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2026.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι ανάγκες της εταιρείας ξεπερνούν τις ποσότητες που μπορεί να εξασφαλίσει η Venture Global, ειδικά για τα έτη 2026–2030, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία με δύο ή και τρεις ακόμη προμηθευτές.

Η επέκταση των συνεργασιών αυτών συνδέεται με τη στρατηγική της Ελλάδας να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου, την ώρα που η Ευρώπη απομακρύνεται πλήρως από το ρωσικό αέριο. Παράλληλα, η Ουκρανία αναζητεί επείγουσες λύσεις ενόψει του χειμώνα, καθώς οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Ο Εξάρχου ανέφερε ότι η συμφωνία της ΔΕΠΑ με τη Naftogaz για προμήθεια αμερικανικού LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της Atlantic. Η εταιρεία θα στραφεί αποκλειστικά στο LNG των ΗΠΑ, καθώς από τον Νοέμβριο του 2027 δεν θα είναι διαθέσιμο ρωσικό φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τον CEO, η χώρα θα χρειαστεί δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης πριν από το 2030, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάδρομος μεταφοράς LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία — έργο που θεωρείται καίριο και για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Σε πρώτο στάδιο, η Atlantic θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα εξετάσει αν συμφέρει να κατασκευάσει δικό της στόλο για το μέλλον.

Η είσοδος στον τομέα του LNG αποτελεί κομβικό μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης της AKTOR η οποία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις κατασκευές και να ενισχύσει τα έσοδά της από την ενέργεια. Στόχος είναι τα έσοδα από τις κατασκευές να περιοριστούν από το 85% στο 40% των EBITDA, με τη συμβολή του ενεργειακού κλάδου να επαναπροσδιορίζεται έως το τέλος του έτους.

Advertisement

Ο Εξάρχου υπογράμμισε ότι η δραστηριότητα στο LNG θα έχει ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο την περίοδο 2026–2030, ο οποίος θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος στη φάση 2030–2050.

Η AKTOR κατέχει το 60% της Atlantic και η ΔΕΠΑ το υπόλοιπο 40%.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Advertisement