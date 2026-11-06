Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ζήτηση για ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού σημείωσε ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο με 4.144 οριστικές υποβολές αιτήσεων.

Συνολικά 72.232 ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, καλύπτοντας αρχικές οφειλές ύψους 21,77 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, 675 δανειολήπτες ξεκίνησαν τη διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας τους από την ενεργοποίηση της σχετικής ρύθμισης τον Σεπτέμβριο.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εισάγει νέα μέτρα προστασίας, όπως σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους οφειλέτες και αυστηρότερες κυρώσεις για τους διαχειριστές δανείων.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν επίσης αποζημιώσεις στους συνεπείς δανειολήπτες σε περίπτωση που οι πιστωτές παραβιάσουν τους όρους της ρύθμισης.

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Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται η ζήτηση για ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, αποτυπώνοντας την ανάγκη χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 4.144 οριστικές υποβολές αιτήσεων, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση του τελευταίου εξαμήνου. Παράλληλα, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων ξεπέρασαν τις 7.000 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

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Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.965, με τις αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν να ανέρχονται σε 524 εκατ. ευρώ. Από αυτές, οι 552 πραγματοποιήθηκαν με βάση τις διατάξεις υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών.

Συνολικά, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είχαν ολοκληρωθεί 72.232 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 21,77 δισ. ευρώ.

Πρώτη κατοικία: 675 αιτήσεις για διάσωση

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για τη νέα διαδικασία προστασίας της κύριας κατοικίας. Από τις 21 Σεπτεμβρίου, όταν ενεργοποιήθηκε η σχετική ρύθμιση, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 675 δανειολήπτες ξεκίνησαν αίτηση για να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους, με αντάλλαγμα την εκούσια ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν 294 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 39 αφορούσαν άτομα με αναπηρία.

Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

Η αύξηση των αιτήσεων συνοδεύεται από νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τον αυστηρότερο έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης δανείων.

Μεταξύ των σημαντικότερων προβλέψεων περιλαμβάνονται:

Σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς μέσω του εξωδικαστικού, με εφαρμογή στις καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026.

για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς μέσω του εξωδικαστικού, με εφαρμογή στις καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026. Έως 120 δόσεις για οφειλές προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με διεύρυνση των επιλέξιμων χρεών έως το τέλος του 2024.

για οφειλές προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με διεύρυνση των επιλέξιμων χρεών έως το τέλος του 2024. Δωρεάν αναλυτική ενημέρωση για την οφειλή εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας εάν ο servicer δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα.

για την οφειλή εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας εάν ο servicer δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα. Υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από προγραμματισμένο πλειστηριασμό.

τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από προγραμματισμένο πλειστηριασμό. Αυστηρότερες κυρώσεις, με το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers να αυξάνεται από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ.

Αποζημίωση πέντε δόσεων για παράνομες ενέργειες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία των συνεπών δανειοληπτών, δηλαδή όσων έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους της. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, απαγορεύεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρείται η ρύθμιση. Εάν πιστωτής ή servicer παραβιάσει την απαγόρευση, προβλέπεται υποχρεωτική πίστωση ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις υπέρ του οφειλέτη και αντίστοιχη παράταση της ρύθμισης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Παράλληλα, θεσπίζονται πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ για κάθε σχετική παράβαση.