Η Fed μείωσε, όπως αναμενόταν, το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης στο 4% έως 4,25%, για πρώτη φορά το 2025.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα κράτησε σταθερά τα επιτόκια σε συνεχόμενες συνεδριάσεις της φέτος, εν μέσω ανησυχιών για άνοδο του πληθωρισμού λόγω των αυξήσεων στους δασμούς, με αποτέλεσμα να δεχθεί σφοδρές επιθέσεις από τον Τραμπ που θεωρεί υπερβολικά υψηλό το κόστος δανεισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στίβεν Μίραν, που ορκίστηκε μόλις χθες μέλος του Δ.Σ. της Fed και είναι παράλληλα επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Τραμπ, διαφώνησε με την απόφαση για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μ.β. και ζήτησε μία μείωση 50 μ.β.

Η σημαντική χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, όπως προκύπτει από τη σταθερή μείωση των προσλήψεων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, έγειρε την πλάστιγγα της Fed υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.

H ανακοίνωση της Fed

«Πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας επιβραδύνθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι προσλήψεις έχουν μειωθεί, και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει χαμηλό. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί και παραμένει κάπως υψηλός.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό στο 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει αυξημένη. Η Επιτροπή είναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής της εντολής και κρίνει ότι οι αρνητικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί.

Υποστηρίζοντας τους στόχους της και ενόψει της μεταβολής στην ισορροπία των κινδύνων, η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας στο 4 έως 4‑1/4 τοις εκατό. Κατά την εξέταση πιθανών πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα στοιχεία, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να μειώνει τις συμμετοχές της σε ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών και σε χρεόγραφα πρακτορείων και ενυπόθηκα χρεόγραφα πρακτορείων. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τη μέγιστη απασχόληση και την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης στάσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα ήταν έτοιμη να προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα, εάν εμφανιστούν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πιέσεις και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της ενέργειας νομισματικής πολιτικής ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος· John C. Williams, Αντιπρόεδρος· Michael S. Barr· Michelle W. Bowman· Susan M. Collins· Lisa D. Cook· Austan D. Goolsbee· Philip N. Jefferson· Alberto G. Musalem· Jeffrey R. Schmid· και Christopher J. Waller. Κατά της ενέργειας ψήφισε ο Stephen I. Miran, ο οποίος προτιμούσε να μειωθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/2 ποσοστιαία μονάδα σε αυτή τη συνεδρίαση.»